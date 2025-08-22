Virginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi. Entenda a história

Durante abertura de nova loja no Brás, Virginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi por se incomodarem com situação; confira
Publicado em 22/08/2025, às 16h08 - Atualizado às 16h31
A influenciadora Virginiacompareceu à abertura de sua primeira loja no Brás, em São Paulo, nesta sexta-feira, 22. Ela comentou sobre a ligação para Neymar às 2h da madrugada há algum tempo e que teria deixado Bruna Biancardi incomodada.
Ao falar sobre a polêmica que repercutiu nas redes nesta semana, Virginia pediu desculpas a Neymar e Bruna Biancardi. “Sempre fiz, mas a peço desculpa a quem não gostou, mas faz parte”, pediu ela em entrevista com o Portal Leo Dias.
O assunto veio à tona na última terça-feira, 19, durante o programa Melhor da Tarde, da Band. O apresentador alegou que a influenciadora teria ligado para Neymar Jr durante a madrugada para conversar sobre uma parceria, porém Bruna Biancardi se incomodou e questionou a atitude de Virginia, que na época ainda era casada com Zé Felipe.
“O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”, perguntou a esposa do jogador. Diante do clima tenso, Virginia teria pedido desculpas ao casal pelo ocorrido.
Nesta sexta-feira, 22, Virginia não deixou de dar suas opiniões sobre a cantora Ana Castela, da qual rumores apontam que pode ser a mais nova affair de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora.
“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, contou Virginia em entrevista ao Portal Leo Dias. Ela também comentou sobre um possível encontro com a famosa boiadeira, no Festa do Peão de Barretos, São Paulo.
Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, assustou sua mãe na última quinta, 22, com um pedido inusitado.
A pequena surpreendeu Virginia ao pedir um encontro com o avô Mário Serrão, já falecido, afirmando que sente falta do senhor. O que assustou a influenciadora é que a garotinha nunca chegou a conhecer o avô.
Leia também: Virginia fala sobre Ana Castela após rumores de affair dela com seu ex-marido
Esclarecimento
Daia de Paula revela a verdade sobre boatos de affair com filho de Faustão: 'Brincadeira'
|Meliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil
|Vencedor do ‘Chef de Alto Nível’ revela o que vai fazer com o prêmio
|Gente como a gente! Fernanda Gentil viaja para ver seus ídolos de perto
|Saiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality
|Designer transcende a moda para tecer uma narrativa filosófica sobre o amor
|Daia de Paula revela a verdade sobre boatos de affair com filho de Faustão: 'Brincadeira'
|Alexandre Pires fala sobre como é ser avô pela primeira vez
|Romance? Maisa e Memphis Depay voltam a ser vistos juntos em festa
|Virginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi. Entenda a história
|Maíra Cardi revela que vai operar durante a gestação. Saiba o motivo