Virginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi. Entenda a história

Durante abertura de nova loja no Brás, Virginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi por se incomodarem com situação; confira

A influenciadora Virginiacompareceu à abertura de sua primeira loja no Brás, em São Paulo, nesta sexta-feira, 22. Ela comentou sobre a ligação para Neymar às 2h da madrugada há algum tempo e que teria deixado Bruna Biancardi incomodada.

Ao falar sobre a polêmica que repercutiu nas redes nesta semana, Virginia pediu desculpas a Neymar e Bruna Biancardi. “Sempre fiz, mas a peço desculpa a quem não gostou, mas faz parte”, pediu ela em entrevista com o Portal Leo Dias.

Entenda a história

O assunto veio à tona na última terça-feira, 19, durante o programa Melhor da Tarde, da Band. O apresentador alegou que a influenciadora teria ligado para Neymar Jr durante a madrugada para conversar sobre uma parceria, porém Bruna Biancardi se incomodou e questionou a atitude de Virginia, que na época ainda era casada com Zé Felipe.

“O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”, perguntou a esposa do jogador. Diante do clima tenso, Virginia teria pedido desculpas ao casal pelo ocorrido.

Virginia Fala sobre Ana Castela

Nesta sexta-feira, 22, Virginia não deixou de dar suas opiniões sobre a cantora Ana Castela, da qual rumores apontam que pode ser a mais nova affair de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, contou Virginia em entrevista ao Portal Leo Dias. Ela também comentou sobre um possível encontro com a famosa boiadeira, no Festa do Peão de Barretos, São Paulo.

Virginia se choca com pedido da filha

Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, assustou sua mãe na última quinta, 22, com um pedido inusitado.

A pequena surpreendeu Virginia ao pedir um encontro com o avô Mário Serrão, já falecido, afirmando que sente falta do senhor. O que assustou a influenciadora é que a garotinha nunca chegou a conhecer o avô.

