Virginia não consegue segurar o riso ao ver o tombo da filha e da babá

A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, não conseguiu segurar a risada ao ver uma das filhas, Maria Flor, de dois anos, e uma das babás da família levarem um tombo nesta quarta-feira, 5. Na ocasião, a influencer gravava as duas escorregando em um barranco da casa da família, quando de repente, elas sofreram a queda. Apesar do susto, ninguém se machucou.

"Olha a arte! Gente do céu. É Deus que cuida", disse Viriginia, entre risos, por meio dos stories publicado em seu perfil no Instagrm.

No registro, Maria Flor e a cuidadora tombam para o lado enquanto escorregavam pelo barranco com um saco. Embora tenha caído por baixo da babá, a pequena não se intimidou com a atividade e se levantou saltitando.

Confira, abaixo, o momento:

Virginia registra Maria Flor e a babá escorregando em um barranco pic.twitter.com/gx9FnAexJP — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 5, 2025

Virginia também é mãe de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo de cinco meses. Os pequenos são fruto do casamento da influencer com o cantor Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo com Poliana Rocha.

Filha de Virginia se machuca na academia da mansão

Após passarem alguns dias na fazenda Talismã, do sertanejo Leonardo, Virginia Fonseca e sua família foram para a mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 4, enquanto estava andando de quadriciclo, a influencer deixou as herdeiras na casa e foi quando a mais velha, Maria Alice acabou se machucando na academia. Confira!

