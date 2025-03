Virginia mostra o namorado da mãe curtindo o Carnaval em sua mansão

Com a família na mansão de Mangaratiba, Virginia mostra que o namorado de Margareth Serrão, Danilo Nascimento, está curtindo com eles; veja

A influenciadora Virginia Fonseca passará o Carnaval com sua família e amigos na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 28, à noite, a famosa mostrou como estavam curtindo por lá e exibiu o namorado da mãe no local.

Sentados na mesa, a empresária comentou que estavam curtindo o feriado com conversa e ela pintando um livrinho de desenhos. Foi então que a esposa de Zé Felipe gravou os presentes e exibiu o companheiro de Margareth Serrão, o sanfoneiro Danilo Nascimento.

"Nossa sexta de Carnaval", compartilhou a apresentadora do SBT, que está sem o marido por alguns dias por conta da agenda de shows dele.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Margareth Serrão assumiu o relacionamento com o sanfoneiro. Para o portal Leo Dias, ela disse que assumiu o relacionamento após seguir o conselho da sogra de Leonardo, dona Eponina Rocha.

A mãe de Poliana Rocha aconselhou a senhora a não se anular como mulher. "Fiquei pensando no que ela me disse e abri minha mente “, disse Margareth ao portal. Em seguida, ela postou a primeira foto com o sanfoneiro. Desde então, o casal aparece curtindo saídas e agora até viagens em família.

Virginia Fonseca revela sofrimento e faz desabafo

Com a maior parte de sua vida exposta na rede social, a influenciadora Virginia Fonseca postou um desabafo nesta quarta-feira, 26, revelando que está sofrendo com algumas consequências de seu trabalho.

Além de ter milhões de seguidores e postar tudo na internet, a esposa do cantor Zé Felipe é empresária, apresentadora e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Com tantas tarefas e obrigações, a famosa desabafou com um texto sobre sentir que está enlouquecendo, tendo estresse e desconforto, mas que isso é fruto por estar lutando pelos seus sonhos.