Virginia Fonseca mostra mancha roxa no corpo e revela o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca explicou sobra uma mancha roxa na parte superior posterior do seu glúteo. Veja o que ela disse

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o dia de sol para vestir um biquíni e descolorir os pelos de seu corpo nesta quarta-feira, 5. No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela aparece cantando e dançando enquanto prepara a mistura para passar no corpo, mas um detalhe chama atenção: uma mancha roxa na parte superior posterior do seu glúteo.

E a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo explicou o motivo da marca. Após passar alguns dias na Suíça, ela precisou tomar uma injeção que, segundo a bula, serve para "previnir e tratar a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar". "Descolorir os pelin... Esse roxo no meu bumbum é da clexane que apliquei voltando da Suíça", escreveu ela na legenda da publicação.

Minutos depois, ela mostrou o resultado do processo de descoloração. "Loiríssima e hidratada", escreveu ela ao compartilhar a foto.

Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

Filha de Virginia se machuca na academia da mansão em Mangaratiba

Após passarem alguns dias na fazenda Talismã, do sertanejo Leonardo, Virginia Fonseca e sua família foram para a mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 04, a influenciadora digital postou como estão curtindo por lá e compartilhou um momento da primogênita, Maria Alice.

Enquanto estava andando de quadriciclo, a esposa de Zé Felipe deixou as herdeiras na casa e foi quando a mais velha acabou se machucando na academia. Na companhia do padrinho de José Leonardo, Hebert Gomes, a menina acabou não vendo um aparelho e bateu sua testa.

O momento acabou sendo registrado e apresentadora do SBT postou o vídeo em seus stories. "Enquanto eu andava de quadriciclo", escreveu ao exibir o pequeno acidente que deixou Maria Alice chateada. Veja como foi!

