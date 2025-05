Virginia mostra closet pronto com medida de segurança para guardar itens valiosos

A influencer Virginia Fonseca exibe o espaço, que contém diferentes ambientes, em sua mansão, para armazenar roupas, sapatos e acessórios

A influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, mostrou, nesta sexta-feira, 2, o novo closet para guardar roupas, bolsas e sapatos em sua mansão de Goiânia, Goiás. O espaço extenso revela-se em tons claros na parede e no piso, e é separado por uma porta de vidro para o quarto do casal. Além disso, a área tem trancas digitais parar armanezar itens valiosos em segurança, como acessórios de luxo.

Dividido em diferentes ambientes

O closet conta com uma ilha, que tem repatições de vidro e iluminação. Na parte superior, tomadas retrátil, e um cabideiro em madeira. O balcão tem trancas digitais espalhadas pelas gavetas e armários. O sistema de segurança é desativado com o uso do cartão da proprietária.

"Olha isso que chique! Eu amei. Já estou querendo trazer as minhas bolsinhas pra cá", disse em um dos vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram.

Confira, abaixo, o tour completo pelo closet:

Virginia Fonseca mostra closet pronto nesta sexta-feira, 2 pic.twitter.com/VOwPeiU4zt — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 2, 2025

Virginia Fonseca mostra closet pronto nesta sexta-feira, 2 pic.twitter.com/7sw2rTrQTG — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 2, 2025

Quem mora na mansão 'gigantesca' de Virginia?

Na mansão desde julho de 2024, Virginia divide os sete mil metros quadrados da casa com o marido, o cantor Zé Felipe, aos filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses, e a mãe, Margareth Serrão.

Em abril do ano passado, a empresária impressionou os seus mais de 50 milhões de seguidores ao exibir uma nova conquista com o marido: uma mansão na praia de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Inclusive, em março, Virginia e Zé Felipe adquiriram o mais novo jatinho da família. A primeira aeronave foi um presente dela para o cantor em seu aniversário de 25 anos. O modelo do veículo é um Cessna Citation X, avaliado em cerca de R$ 80 milhões, dependendo do ano.

Leia também: Zé Felipe compartilha momento fofo com José Leonardo: 'Papai'