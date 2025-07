Virginia mostra cicatrizes de partos e faz tratamento com esperma de salmão

Virginia Fonseca revela cicatrizes dos partos e investe em tratamento estético inusitado com esperma de salmão para acne

Na noite de sexta-feira, 11, Virginia Fonseca se dedicou a cuidados estéticos e compartilhou os detalhes com seus seguidores. A apresentadora passou por sessões de laser com o objetivo de amenizar cicatrizes no corpo, especialmente de cesárea.

As cicatrizes são resultados das cesáreas realizadas nos partos de seus três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses. Além disso, ela também tratou cicatrizes nas mamas.

"Fizemos cool laser nas cicatrizes da cesárea e do peito", contou Virginia, referindo-se ao procedimento que utiliza tecnologia para estimular colágeno, promover renovação celular e melhorar a firmeza da pele. O método é indicado especialmente para tratar marcas profundas, como as deixadas por cirurgias.

Tratamento facial inclui peeling e substância curiosa

A influencer iniciou sua rotina de estética com o peeling LHA La Peel, técnica coreana conhecida por proporcionar renovação e revitalização da pele de forma intensa. “Nossa programação de sexta à noite. Começando com peeling”, escreveu ela nos Stories do Instagram.

Em seguida, Virginia passou por uma sessão de laser Fotona, voltado ao tratamento da acne ativa. Nesse mesmo processo, foi utilizado Lumicen, esperma de salmão.

A substância, segundo o médico responsável, Alessandro Alarcão, tem função anti-inflamatória e ajuda a prevenir o surgimento de novas espinhas. "Ele é próprio pra acne, tira o processo inflamatório e diminui a chance de ter cicatrizes de acne", explicou o profissional.

Virginia compartilha com frequência os bastidores de seus procedimentos estéticos. No último Story, ela apareceu com o rosto bem vermelho e reclamou de ardência: "Minha cara está queimando, [...] nossa, agora a gente vai ficar aqui em média de uma hora, uma hora e meia", finalizou a apresentadora.

