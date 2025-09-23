Virginia ligou para Neymar durante gravação de seu programa; veja o momento

Antes de reclamação de Bruna Biancardi vir à tona, Virginia ligou para Neymar não só de madrugada, mas em seu programa também; entenda o que aconteceu

A ligação que Virginia Fonseca fez para Neymar Jr. está rendendo comentários até hoje. Após a empresária admitir para Leo Dias que ligou para o atleta de madrugada para confirmar sua presença em uma festa e ter pedido desculpas para a esposa dele, Bruna Biancardi, por sua atitude, uma outra ligação dela para o craque foi recordada.

Os internautas resgataram um vídeo da gravação do programa dela no SBT, de quando ela recebeu o humorista Dedé Santana, e o ator revelou ser grande fã do futebolista. Ao saber do sonho dele, de conhecer Neymar, Virginia logo fez questão de ajudar o convidado do Sabadou pegando seu celular para ligar para o jogador.

O atleta atendeu a influenciadora digital na hora e conversou com Dedé. A ligação foi feita no final de agosto, dias antes da polêmica envolvendo a apresentadora e Bruna Biancardi vir à tona.

Nesta segunda-feira, 22, Bruna Biancardi reagiu ao ver a entrevista de Virginia Fonseca para Leo Dias. A esposa de Neymar falou para os dois pararem de falar seu nome. “Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de “jornalismo”. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”, disse ela incomodada ao recordarem a história da ligação de quando ela não gostou de ver o marido atendendo de madrugada a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

O que Virginia falou sobre a ligação para Neymar

Em entrevista ao colunista Leo Dias na quadra da Grande Rio, Virginia Fonseca comentou sobre o episódio do climão com Neymar Jr e Bruna Biancardi. Na época, a loira ligou para o atleta de madrugada e a esposa dele não gostou. “A assessora dele me mandou mensagem e disse: Virginia, preciso saber da sua resposta, porque preciso colocar o seu nome [na lista] do leilão. Isso no dia que aconteceu. Mas nesse dia eu saí e fui para uma festa. Quando eu voltei peguei a mensagem dela falando: preciso da sua resposta, quando você tiver pode falar com o Ney’. Eu voltei da festa, sem noção e liguei para ele para falar. Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: ‘pode ligar no meu’. Aí eu falei: ‘Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão’“, disse ela.

A influencer ainda disse que se desculpou pelo desconforto. “Ali eu já percebi que tinha vacilado e mandei uma mensagem para o Ney depois pedindo desculpa por qualquer desconforto causado entre ele e a Bruna“, afirmou.