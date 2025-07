Virginia Fonseca: Vídeo mostra influencer rodeada de fãs na igreja

Virginia Fonseca visita igreja e causa tumulto entre os fiéis, que ficam observando a influencer durante oração. Assista ao vídeo

Um vídeo da influenciadora digital Virginia Fonseca está dando o que falar na internet nesta segunda-feira, 30. Isso porque começou a circular um vídeo da influencer rodeada pelos fãs dentro da igreja.

A imagem retrata Virginia ajoelhada e com a cabeça baixa para uma oração. Porém, o que chamou a atenção foi que dezenas de pessoas ficaram observando e filmando a influencer durante o seu momento de fé.

A cena repercutiu na web, já que mostra que ela não teve sossego nem na hora de rezar em um santuário. “As pessoas não têm respeito”, disse um internauta. “Que cena horrorosa, as pessoas enlouqueceram”, declarou outro.

Vale lembrar que Virginia Fonseca é católica e manifesta a fé em seu dia a dia. Ela sempre faz agradecimentos a Deus pelas bênçãos em sua vida e também incentiva que as filhas tenham fé.

Hoje em dia, a influenciadora vive uma nova fase em sua vida. Solteiro após se separar de Zé Felipe, ela divide a guarda das crianças com o ex-marido e acaba de comprar um apartamento em São Paulo para ficar quando estiver gravando o seu programa no SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central da Fama (@centraldafama)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cutucadas (@cutucadas)

Zé Felipe entrou com pedido de divórcio

O cantor Zé Felipe decidiu entrar na justiça para oficializar o divórcio de Virginia Fonseca. De acordo com o Portal Leo Dias, ele já entrou com o processo no Tribunal de Justiça de Goiás para formalizar legalmente o fim do casamento.

A publicação também informou que o processo deve estabelecer como será a guarda dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 9 meses.

Vale lembrar que Zé e Virginia anunciaram o fim do casamento há um mês por meio de um post em conjunto nas redes sociais. Desde então, o cantor já saiu da mansão da família e alugou uma casa no mesmo condomínio e bem perto da propriedade da ex. Os filhos seguem na mansão luxuosa e fazem visitas ao pai com frequência. Inclusive, o ex-casal mostrou que mantém uma boa relação e já foi visto nos mesmos eventos desde o término. Além disso, eles seguem dividindo o mesmo jatinho particular para seus compromissos em outras cidades.