Virginia Fonseca surge com Duda Freire e diz: 'Meu affair'

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova imagem com Duda Freire. Depois que a loira se separou de Zé Felipe, os fãs começaram a cogitar que ela poderia viver um affair com sua amiga morena.

Nesta sexta-feira, 18, a estrela compartilhou uma imagem ganhando um ‘cheiro no pescoço’ de Duda enquanto provava um novo perfume de sua marca. As duas caíram na risada após a cena e Virginia ainda brincou ao chamá-la de: “Meu affair”.

Vale lembrar que Virginia está solteiro desde a separação de Zé Felipe e vive rodeada por seus amigos.

Virginia Fonseca e Duda Freire

Quem é Duda Freire?

Eduarda “Duda” Freire, de 19 anos, é natural de Goiânia e acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram, segundo o Extra, atraindo audiência com conteúdos de moda, beleza, treinos e viagens. Desde os 15 anos nas redes, construiu reputação como influenciadora versátil.

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

