  2. Virginia se surpreende com resposta de mensagem e mostra print de conversa
Atualidades / Redes sociais

Virginia se surpreende com resposta de mensagem e mostra print de conversa

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com seu grupo de amigos

Juliana Dracz
Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 14h42

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com seu grupo de amigos. Nesta quarta-feira, 13, ela reagiu ao descobrir que Jessika Losi havia escolhido uma foto sua fazendo careta como capa de um vídeo nas redes sociais.

O story mostra uma conversa de WhatsApp em grupo chamada “Pretchas”, com mensagens de algumas pessoas, incluindo Hebert e Jessika Losi. Na parte superior da captura, há uma foto em miniatura da influenciadora fazendo uma careta, que está circulada em rosa.

Ao ver o vídeo compartilhado no TikTok, Virginia reagiu dizendo: "A capa do vídeo. Amiga, to solteira, gratidão demais".  E Jessika reagiu em seguida: "Esse é seu lado mais bonito". Surpresa com a resposta da amiga, ela adicionou no rodapé do story, em letras grandes e maiúsculas: "Caraca é muito carinho, um carinho absurdo". Veja:  

Storie de Virginia no Instagram
Storie de Virginia no Instagram

@jessikalosi_

🤣🤣🤣 qnt conversa fiada

♬ Original Sound - Unknown

Virginia faz reflexão 

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão antes de dormir em seus stories sobre deixar as coisas nas mãos de deus. O post foi feito após uma revelação ser feita sobre ela e o cantor Zé Felipe.

Para quem não acompanhou, o jornalista Leo Dias contou que o ex-casal não tem volta, depois que o herdeiro de Leonardo pediu para que ele cortasse uma parte da entrevista em que afirmava que não haveria reconciliação.

A empresária coincidentemente fez a postagem após a declaração do fofoqueiro. "Nada melhor do que deixar nas mãos de Deus", repostou a frase. Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca comentou em uma entrevista para Leo Dias se voltaria a se relacionar com Zé Felipe

Veja também: Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Virginia
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

