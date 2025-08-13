Virginia se surpreende com resposta de mensagem e mostra print de conversa

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com seu grupo de amigos

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com seu grupo de amigos. Nesta quarta-feira, 13, ela reagiu ao descobrir que Jessika Losi havia escolhido uma foto sua fazendo careta como capa de um vídeo nas redes sociais.

O story mostra uma conversa de WhatsApp em grupo chamada “Pretchas”, com mensagens de algumas pessoas, incluindo Hebert e Jessika Losi. Na parte superior da captura, há uma foto em miniatura da influenciadora fazendo uma careta, que está circulada em rosa.

Ao ver o vídeo compartilhado no TikTok, Virginia reagiu dizendo: "A capa do vídeo. Amiga, to solteira, gratidão demais". E Jessika reagiu em seguida: "Esse é seu lado mais bonito". S urpresa com a resposta da amiga, ela adicionou no rodapé do story, em letras grandes e maiúsculas: "Caraca é muito carinho, um carinho absurdo". Veja:

Storie de Virginia no Instagram

Virginia faz reflexão

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão antes de dormir em seus stories sobre deixar as coisas nas mãos de deus. O post foi feito após uma revelação ser feita sobre ela e o cantor Zé Felipe.

Para quem não acompanhou, o jornalista Leo Dias contou que o ex-casal não tem volta, depois que o herdeiro de Leonardo pediu para que ele cortasse uma parte da entrevista em que afirmava que não haveria reconciliação.

A empresária coincidentemente fez a postagem após a declaração do fofoqueiro. "Nada melhor do que deixar nas mãos de Deus", repostou a frase. Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca comentou em uma entrevista para Leo Dias se voltaria a se relacionar com Zé Felipe.

