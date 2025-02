Virginia Fonseca se declara após ser surpreendida por Zé Felipe: 'Para sempre'

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que foi surpreendida pelo marido, o cantor Zé Felipe, durante seu trabalho no SBT

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para mostrar que foi surpreendida pelo marido após mais um dia intenso de gravação de seu programa no SBT.

A influenciadora digital compartilhou algumas fotos para mostrar que ganhou um buquê de flores e um presente de grife do cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, que completou cinco meses no último dia 8.

Ao mostrar a surpresa especial do amado, a famosa se declarou para o marido e ressaltou que não existe outro como ele. "Depois de 2 dias intensos de gravações (que ainda não acabaram) receber esse carinho do meu gato é simplesmente incrível!!! Não existe outro desse no mundo viu?! Te amo, Zé Felipe, obrigada por tudo!!! Obrigada por cuidar de nós. Que Deus abençoe nossa união para sempre", escreveu na legenda.

Essa não é a primeira vez que Virginia é surpreendida por Zé Felipe. Na última sexta-feira, 7, a influenciadora digital encontrou um buquê de rosas-vermelhas e uma carta em seu avião quando voltava de uma viagem. "Cheguei no avião e tem flores. Te amo, Zé Felipe", contou ela, mostrando a mensagem que recebeu do amado. "Meu amor, vocês mandaram muito bem na live. Tenho orgulho da mulher fo** que você é. Te amo demais. 2025 é nosso."

Confira:

Virginia Fonseca exibe resultado de plástica após um mês

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou em sua rede social como ficou uma das cirurgias que realizou no início de janeiro. Após algumas semanas de ter feito uma mastopexia e troca das próteses de silicone, a famosa exibiu seu novo decote.

Ao fazer fotos com um vestido vermelho, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu deslumbrante e chamou a atenção com o novo visual marcado. Após três gestações, a empresária resolveu fazer a cirurgia nas mamas e outra no umbigo para retirar a hérnia. Veja!

