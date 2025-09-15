Virginia Fonseca revela que já olhou celular de ex em busca de traição

Virginia Fonseca fala sobre como se sentiu ao bisbilhotar o celular de um ex-namorado

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar que já olhou o celular de um ex-namorado escondido. Em uma conversa no programa Sabadou, do SBT, ela foi questionada sobre já ter bisbilhotado o celular de um ex-namorado sem ele saber e ela confirmou.

A estrela não revelou o nome do ex-namorado, mas disse que fez isso para saber se existia traição ou não.

“Às vezes! Quem nunca? Já, há muito tempo! Já bisbilhotei o deu meu ex muito tempo atrás. E quem procura acha. Não achei nada. Da época dele de solteiro, eu achei”, disse ela.

Por fim, Virginia contou qual foi o sentimento que teve após olhar o celular do ex. “Raiva”, declarou.

Fim da parceria profissional

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o ex-marido, o cantor Zé Felipe, não são mais sócios na vida profissional. Separados desde maio e já divorciados no papel, eles decidiram também encerrar a sociedade na Talismã Digital, que era uma empresa deles para o ramo de marketing.

A equipe da influencer confirmou o fim do projeto deles. “Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade. As novas frentes de negócios da Virginia terão sempre como base VF. Zé Felipe segue na Talismã Music, com foco em música, onde tem se dedicado a novas produções”, informaram ao Portal Leo Dias.

Vale lembrar que os fãs perceberam o fim da parceria profissional do ex-casal por causa de um detalhe no perfil dela no Instagram. Os internautas viram que ela mudou o seu email de contato, que era da Talismã e, agora, é da VF Digital, que é a nova agência dela.