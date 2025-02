Virginia Fonseca revela foto 'polêmica' com João Guilherme: 'Odiei'

Após curtir festa de aniversário de João Guilherme na fazenda de Leonardo, Virginia Fonseca revela clique ao lado do cunhado

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado do cunhado, o ator João Guilherme, que celebrou seu aniversário de 23 anos na fazenda do pai, o cantor Leonardo. Em sua rede social, a loira postou o registro "polêmico" e explicou o motivo de ter revelado o clique.

Apesar do ator ter aparecido fazendo um gesto obsceno, a esposa do cantor Zé Felipe contou que resolveu publicar a foto por ser de um momento de curtição deles. Divertindo-se na fazenda Talismã, a dupla apareceu sorridente e descontraída.

"Só porque gostei muito dessa fotinho. Ps: eu como mãe odiei esse dedo João, mas pela resenha tá tudo bem", escreveu a empresária sobre o cunhado.

É bom lembrar que João Guilherme levou sua namorada, a atriz Bruna Marquezine, e amigos como Sasha Meneghel, a filha de Xuxa Meneghel, para celebrarem seu aniversário na fazenda de Leonardo. Por elas não aparecerem nos registros, os internautas ficaram ainda mais curiosos para vê-las no local.

Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna. Veja o que ele disse aqui!

