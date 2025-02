Virginia Fonseca recebe flores e carta romântica de Zé Felipe

Virginia Fonseca mostrou em suas redes sociais que foi surpreendida pelo marido Zé Felipe com um buquê de flores e uma carta

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 7, a digital influencer viajou com a sua equipe para as Cataratas do Iguaçu, onde realizou uma live de descontos da sua marca.

Na hora de voltar para a casa, a famosa foi surpreendida com um presente do marido Zé Felipe. "Cheguei no avião e tem flores. Te amo, Zé Felipe", escreveu ela em seu Instagram Stories.

Virginia fez questão de mostrar o buquê de rosas vermelhas e também mostrou a carta escrita pelo amado. "Meu amor, vocês mandaram muito bem na live. Tenho orgulho da mulher fo** que você é. Te amo demais. 2025 é nosso", disse ele.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Novo affair de Margareth Serrão

Margareth Serrão, a mãe de Virginia Fonseca, assumiu seu novo amor nas rede sociais. Após alguns dias do encontro com o homem misterioso, a sogra de Zé Felipe postou uma foto ao lado de seu eleito, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital abre o coração ao falar do novo relacionamento.

Nesta semana, Margareth Serrão resolveu dar uma chance ao amor e publicou uma selfie coladinha com o sanfoneiro e até se declarando para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.

Margareth Serrão abre o jogo e revela há quanto tempo está se envolvendo com Danilo Nascimento: - "Estamos nos conhecendo melhor. Nosso primeiro date como falam atualmente, foi no máximo há uns 15 dias atrás", porém ela reforça: "Ainda não é um namoro".

A mãe de Virginia Fonseca relembra uma conversa que teve com Eponina Rocha, a sogra do cantor Leonardo , que a incentivou a dar uma chance para o amor. Margareth revela que o conselho fez toda a diferença para ela assumir o novo relacionamento.

"Na verdade eu resolvi abrir a minha mente depois de uma conversa com a Eponina Rocha, mãe da Poliana. Onde ela falou pra eu não me anular como mulher e eu fiquei pensando sobre isso e vi que ela realmente tinha razão. Então, resolvi abrir o meu coração e uma nova porta para o amor", afirma.

