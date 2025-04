Virginia Fonseca recebe elogios ao postar nova selfie: 'Gatinha'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca postou uma nova selfie em que aparece toda produziada e recebeu elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a digital inlfuencer aproveitou que estava toda produzida para um compromisso e postou uma selfie.

"Uma selfie porque a mãe está gatinha, vai", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post ficou lotado de comentários elogiando a beleza da famosa.

"Maravilhosa demais", escreveu uma internauta. "Uma perfeição", comentou outra. "Que deusa", elogiou uma terceira. "Está linda mesmo", elogiou mais uma.

Ação social de Páscoa

Na última terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca e o esposo, o cantor Zé Felipe, participaram da ação solidária Páscoa de Afeto em uma escola infatil de Aparecida de Goiânia, no Goiás. Na ocasião, o casal distribuiu ovos de chocolate para 200 crianças no local e o famoso decidiu dar mais detalhes sobre a atitude.

"Tivemos uma tarde maravilhosa, é sempre bom estar rodeado de crianças e com quem a gente ama! Poder levar um pouco mais de alegria foi muito especial, ainda mais em uma data como a Páscoa. A Virgínia já está envolvida com o projeto há algum tempo e se dedica bastante, tenho muito orgulho dela", declarou em entrevista à Quem.

"Sempre que posso, estou presente também. Nossa família foi tão abençoada por Deus, queremos sempre ter a oportunidade de retribuir o bem", contou ele.

Virgínia é madrinha do projeto e já realizou mais de cinco ações com a instituição. Há um ano ela arca com os custos para manter o espaço funcionando.

"Mais um dia levando amor, respeito, sabedoria e esperança para nossas crianças. Foi uma tarde linda e abençoada por Deus!!! Vocês já sabem, mas não custa repetir, a escolinha levando amor cuida com muita responsabilidade dessas crianças, nós ajudamos eles e vocês também podem ajudar", escreveu na legenda da publicação.

