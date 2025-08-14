Virginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou uma mensagem reflexiva após rumores de climão com o ex-marido na festa do filho caçula

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 14, ao compartilhar uma reflexão. O post aconteceu após os rumores de um climão entre ela e o ex-marido, o cantor Zé Felipe, durante a festa de mesversário de José Leonardo, que aconteceu nesta última quarta-feira, 13.

Nos Stories, a influenciadora digital compartilhou uma mensagem sobre 'ofensa' e 'paz interior', o que foi apontada por alguns internautas como uma indireta após os últimos acontecimentos. "Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção", dizia o texto compartilhado pela apresentadora do SBT.

Virginia e Zé Felipe fizeram uma festa temática para comemorar os 11 meses do filho caçula. A famosa compartilhou em seu perfil as fotos em que aparece com o ex, José Leonardo e as filhas, Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois. "11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voandoooo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e TUDO DE MELHOR que o mundo pode oferecer. Sua família te ama demais. Vem com tudo 1 aninho", escreveu.

O post chamou a atenção dos internautas, que apontaram o climão entre a influencer e o cantor. Um dos pontos citados foi que os dois ficaram distantes na hora dos parabéns. Além disso, pela primeira vez desde a separação, que aconteceu no fim de maio, Virginia não marcou Zé Felipe no post ou fez uma colaboração. O filho de Poliana Rocha e Leonardo, inclusive, apenas republicou a postagem em seus Stories. No X, os fãs afirmaram que o clima estava esquisito e que os dois não estavam interagindo.

Vale lembrar que a apresentadora do SBT tem publicado várias reflexões desde o fim de seu casamento. Recentemente, Virginia compartilhou um texto sobre "deixar nas mãos de Deus" após Leo Dias revelar que ela e Zé Felipe não tem volta. O comentário dele aconteceu depois do herdeiro de Leonardo pedir para ele cortar uma parte da entrevista em que falava que não teria reconciliação. A empresária coincidentemente fez a postagem após a declaração do jornalista. "Nada melhor do que deixar nas mãos de Deus", repostou a frase.

A influencer também postou uma mensagem sobre ficar perto das "pessoas certas": "Sempre que puder, se reúna com pessoas que te lembrem como é bom viver, como é bom você fazer o que faz, como é bom ser você. As pessoas certas têm o poder de nos recarregar, e às vezes, tudo que a gente precisa é uma boa dose dessas companhias", dizia o post.

Confira:

Virginia posta reflexão - Foto: Instagram

Virginia se surpreende com resposta de mensagem e mostra print de conversa

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com seu grupo de amigos. Nesta quarta-feira, 13, ela reagiu ao descobrir que Jessika Losi havia escolhido uma foto sua fazendo careta como capa de um vídeo nas redes sociais.

O story mostra uma conversa de WhatsApp em grupo chamada “Pretchas”, com mensagens de algumas pessoas, incluindo Hebert e Jessika Losi. Na parte superior da captura, há uma foto em miniatura da influenciadora fazendo uma careta, que está circulada em rosa.

Ao ver o vídeo compartilhado no TikTok, Virginia reagiu dizendo: "A capa do vídeo. Amiga, to solteira, gratidão demais". E Jessika reagiu em seguida: "Esse é seu lado mais bonito". Surpresa com a resposta da amiga, ela adicionou no rodapé do story, em letras grandes e maiúsculas: "Caraca é muito carinho, um carinho absurdo". Veja!

Leia também:Poliana Rocha se derrete ao mostrar fotos do mesversário do neto: 'Amo muito'