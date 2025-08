Virginia Fonseca posta reflexão após suposto bloqueio de bens

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou uma mensagem reflexiva após notícias de que Zé Felipe pediu o bloqueio de seus bens; veja

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 31, ao compartilhar uma mensagem reflexiva.

Nos Stories, a apresentadora do SBT e influenciadora digital publicou um post com a frase: "Manda isso para você mesma. Fica em paz. Porque quando o tempo de Deus chega, você nem precisa pescar, o peixe pula dentro do barco", dizia o texto.

A publicação aconteceu horas após ser divulgado que Zé Felipe abriu um processo na justiça contra a ex-mulher. Os dois anunciaram o fim do casamento em maio e assinaram o divórcio recentemente. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, o cantor estaria pedindo a divisão de bens e solicitou que os extratos bancários da empresária sejam analisados.

A causa giraria em torno de R$ 200 milhões e o filho de Leonardo e Poliana Rocha teria solicitado o bloqueio de metade dessa quantia. Ele alegou que, durante os cinco anos de casamento, não teria participado da administração ativa de parte dos bens adquiridos pelo até então esposa.

Confira:

Virginia Fonseca posta reflexão - Foto: Instagram

Leonardo fala sobre separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O cantor sertanejo Leonardo falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, o artista confessou que está sofrendo com a separação, mas ressaltou que seu carinho pela influenciadora digital será para sempre.

"Não existe ex-sogro. É pra sempre. A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, todo mundo, o Brasil. Um monte de gente não queria isso. Virginia é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas. São duas crianças, 27 anos de idade, a gente entende. Acabou o amor. Eu não sei nada e também não quero saber. Se Deus nos abençoar, que eles fiquem, voltem, que acabe com isso. Vamos ser família para sempre", disse ele.

