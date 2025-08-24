Virginia Fonseca posa com os filhos antes de viagem em jatinho: 'Leve e feliz!'

A influenciadora digital Virginia Fonseca posou com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, antes de viajar para São Paulo

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde deste domingo, 24, para contar que estava viajando para São Paulo ao lado de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em seu perfil oficial, a apresentadora e influenciadora digital compartilhou algumas fotos em que aparece posando com os herdeiros na frente do jatinho particular da família, que conta com desenhos dela, das três crianças e de Zé Felipe, de quem se separou em maio deste ano.

Para a viagem, Virginia surgiu usando uma calça camuflada e uma camisa branca, deixando à mostra sua barriga sarada. Ao dividir os registros, a famosa avisou que sua semana será cheia de gravações, mas se mostrou feliz por ter a companhia dos pequenos.

"Bora pra SP pra uma semana intensa de gravações e com meus amores me acompanhando, fica tudo mais leve e feliz!!!! Que Deus nos acompanhe", escreveu a ex-nora do cantor sertanejo Leonardo na legenda da publicação.

Recentemente, Virginia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma mensagem reflexiva. Nos Stories, a influenciadora digital, compartilhou um texto que exalta a força e a resiliência da mulher. "Você é aquela mulher que, mesmo cansada, continua. Mesmo machucada, se cura, mesmo desacreditada, insiste. Tem uma luz que ninguém apaga, uma força que poucos entendem e uma coragem que inspira. Você é incrível não só pelo que mostra, mas pelo que carrega por dentro. É intensidade, é verdade, é amor-próprio em construção. Não se esqueça: ser você já é, por si só, um ato de poder", diz o post.

A influenciadora digital, vale dizer, tem compartilhado várias mensagens reflexivas desde o término de seu casamento e também após boatos de que Zé Felipe estaria vivendo um affair com a cantora Ana Castela.

Virginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou neste sábado, 23, que marcou presença na festa de aniversário do jogador Vini Jr., realizada em julho, no Rio de Janeiro. O nome da empresária já havia sido associado ao evento, mas até a edição desta semana do 'Sabadou com Virginia', no SBT, nem ela, nem o atleta haviam falado sobre a presença dela.

Durante o programa, no quadro de 'Verdade ou Desafio', o cantor Dudu Nobre quis saber qual foi a última vez que a apresentadora esteve de ressaca. Após hesitar por alguns segundos, Virginia confirmou: "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vinícius Júnior".

Virginia ainda recordou que precisou trabalhar logo em seguida. "Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer", completou. Para quem não se lembra, a possível presença de Virginia na festa de Vini deu o que falar na internet.

