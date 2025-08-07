CARAS Brasil
Atualidades / Como assim?

Virginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo

Após o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca pode viver momentos difíceis nos próximos meses, incluindo problemas judiciais e emocionais

Gabriela Cunha
Publicado em 07/08/2025, às 14h20 - Atualizado às 14h35

Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram
A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca (26) está prestes a passar por transformações ainda mais intensas em sua vida pessoal e profissional. Após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe (27), com quem tem três filhos, ela pode ter pela frente um período de instabilidade, incluindo o fim do programa Sabadou com Virginia, exibido no SBT.

Quem faz esse alerta é o tarólogo Val Couto, que, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, revelou previsões preocupantes sobre o destino da influenciadora. Utilizando cartas de tarô e sua mediunidade, o vidente enxergou rupturas significativas.

“As cartas me mostram claramente isso. Elas indicam um fim de ciclo para a Virgínia dentro do SBT, com cortes e mudanças. Ela pode ter contrato, mas vejo cortes e o fim do programa para ela. Algo está acontecendo relacionado à Virgínia Fonseca, está claro”, afirmou Val.

Segundo ele, além do fim do programa, Virginia poderá enfrentar uma batalha judicial de grandes proporções ainda em 2025.

“Vejo que a Virgínia enfrentará um problema sério na Justiça, algo muito grave, possivelmente entre o final de agosto e outubro. As cartas indicam uma questão jurídica a ser esclarecida. Para o final de 2025, muitas mudanças estão previstas. Ela precisará controlar seu emocional, pois vejo Virgínia emocionalmente abalada. É fundamental que ela tome cuidado com o lado emocional, pois pode enfrentar situações complicadas em sua vida pessoal”, alertou.

Além disso, o médium também viu a possibilidade de um novo escândalo vindo à tona, o que pode abalar ainda mais a imagem pública da influenciadora.

“Pode surgir um escândalo que a coloque novamente na mídia, semelhante ao que ocorreu recentemente, algo sério envolvendo uma segunda pessoa. Esse evento pode afetar negativamente a imagem da Virgínia. Portanto, ela precisa estar atenta”, disse.

Outro ponto delicado, segundo Val Couto, envolve questões contratuais e perdas financeiras: “Outra questão: haverá rompimentos contratuais, e vejo que ela terá que pagar indenizações, não apenas uma. Ela perderá algumas causas judiciais e terá que indenizar pessoas até o final do ano. Algo grande está a caminho, e não é positivo. Portanto, Virgínia precisa tomar muito cuidado”, concluiu o vidente.

A atriz Alinne MoraesAlinne Moraes deixa fama de lado para viver sua essência: 'Evito alimentar meu nome'
