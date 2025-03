Virginia Fonseca mostra surpresa das filhas para o irmão após alta hospitalar

Virginia Fonseca encantou ao mostrar a surpresa de Maria Alice e Maria Flor para o irmão, José Leonardo, que estava internado

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5, para dividir um momento muito especial com seus seguidores.

A influenciadora digital mostrou que suas filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, prepararam uma surpresa para o irmão caçula, José Leonardo, de cinco meses, que ficou alguns dias internado após ser diagnosticado com bronquiolite.

Nas imagens, Virginia mostra uma mesa cheia de doces e com alguns personagens e bexigas coloridas decorando. Além disso, as meninas posaram sorridentes ao lado de uma lousa com a frase: 'Seja bem-vindo, José Leonardo'. "A surpresa que elas prepararam para José", se derreteu a esposa do cantor Zé Felipe.

Mais cedo, a influenciadora digital celebrou a alta do caçula. "Recebeu alta e toda honra e glória a Deus!!!!! Meu pai, eu não sei nem expressar meu sentimento agora, foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso, quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa, as coisas fugiram do meu controle e eu ainda não sei lidar com isso (estou na terapia e se Deus quiser logo logo vou conseguir)", disse em um trecho.

Surpresa de Maria Alice e Maria Flor para o irmão

Virginia presenteia os funcionários do hospital

Após José Leonardo receber alta, a mãe, a influenciadora digital Virginia Fonseca, distribuiu lembrancinhas aos funcionários do Hospital Jutta Pediátrico, em Botafogo, no Rio de Janeiro. A equipe da empresária chegou à unidade com dezenas de sacolas de chocolates a serem entregues aos responsáveis pelo cuidado do bebê, de quase seis meses.

Além disso, a esposa do cantor Zé Felipe escreveu um bilhete para os profissionais do local. "Antes de ir embora, levando lembrancinha para a galera do hospital que cuidou muito bem do Josézinho e de nós. Escrevi também um bilhetinho", compartilhou por meio dos stories de seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 5. Confira!

