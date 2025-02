Filhas de Virginia surgem com look 'cowgirl' para aula de hipismo e encanta os fãs

LOOK / FAMÍLIA

A influencer Virginia Fonseca exibe imagens de Maria Alice e Maria Flor "juntinhas" prontas para uma aula de hipismo nesta sexta-feira, 14

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, encantou os seus mais de 50 milhões de seguidores em seu perifl no Instagram, ao mostrar os modelitos usados pelas filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, prontas para ir a uma aula de hipismo nesta sexta-feira, 14.

"Minhas cowgirls indo pro hipismo. E sempre assim, juntinhas", escreveu na legenda da publicação, ilustrada por uma série de fotos das irmãs de José Leonardo, de cinco meses.

Na seção de comentários, os fãs da família reagiram: "Acho lindinho demais que as Marias são super unidas e parceirinhas"; As sertanejas mais lindas do mundo"; "Vontade de apertar essas duas", foram algumas das mensagens deixas na publicação.

Os três filhos de Virginia são frutos do casamento dela com o cantor Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo.

Confira, abaixo, os registros:

Virginia se choca ao descobrir habilidade de Maria Flor

Nesta quinta-feira, a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de dois anos, chamou a atenção com sua desenvoltura e até surpreendeu a mãe ao mostrar o que sabe fazer.

Em seu quarto na mansão em Goiânia, Maria surgiu penteando o cabelo de uma das babás e intrigou a empresária ao pegar um pequeno elástico e manuseá-lo com facilidade. Maria Flor até contou com a ajuda dos dentes para esticar o item.

"Com quem você aprendeu isso, moça?", questionou Virginia ao ver a habilidade da pequena ao mexer com objeto. Confira!

