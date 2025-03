Virginia Fonseca mostra fotos de passeio de barco e exibe barriga sarada

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou fotos de um passeio de barco em família e exibiu a sua barriga sarada de biquíni

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Nesta segunda-feira, 10, a digital influencer aproveitou o tempo livre para curtir um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com o marido e as filhas mais velhas.

A famosa fez questão de postar diversas fotos do momento especial e surgiu sorridente ao lado da família. Em algumas das imagens, Virginia posou ao lado do marido e exibiu a sua barriga sarada ao usar um biquíni cor de rosa.

"Segundou com meus amores. Amanhã voltamos as gravações do Sabadou, se Deus quiser", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Poliana Rocha comenta sobre semelhança com Maria Flor

Esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha ficou surpresa ao ver comentários dos internautas após uma nova foto da neta Maria Flor. A imagem mostrou a menina ao lado do pai, Zé Felipe, em uma foto feita pela mãe, Virginia Fonseca.

Então, os internautas elogiaram o quanto Maria Flor se parece com a avó e sua família. Nas redes sociais, Poliana reagiu ao ver as mensagens comentando sobre as semelhanças físicas entre elas.

"Hoje a Virginia postou uma foto da Floflo e do Zé Felipe e eu recebi tanto direct das pessoas falando: 'Nossa, Poliana, quando você está de perfil, parece tanto a Floflo. A Floflo parece sua mãe. Floflo está parecendo sua família’. Eu sou super coruja porque eles são lindos demais e eu estou morrendo de saudade”, disse ela.

Vale lembrar que Poliana teve apenas um filho, Zé Felipe, e é avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Leia também: Médico detalha mastopexia feita por Virginia Fonseca e elenca rotina de cuidados