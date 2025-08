Virginia Fonseca ganha presente de luxo com bilhete misterioso: 'Lembrete simples'

Em Dubai, a influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou o relógio de luxo e o bilhete misterioso que veio com o presente; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para mostrar o presente luxuoso que ganhou durante sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Nos Stories, ela mostrou que ganhou um relógio avaliado em R$ 184 mil.

Além da joia, a mãe de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, também ganhou um bilhete misterioso: "Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho".

O relógio que Virginia ganhou é um Rolex Lady-Datejust avaliado em R$ 184 mil. A peça de 28 mm é confeccionada em aço Oystersteel e ouro rosé, tem mostrador em madrepérola e é cravejada de diamantes. Ao postar uma foto com ele no pulso, a influenciadora mostrou que amou o presente: "Perfeito", escreveu.

Esse não foi o primeiro presente que Virginia ganhou durante sua viagem. No último sábado, 2, ela chamou a atenção ao mostrar que foi surpreendida com um buquê de flores. A influencer postou duas fotos em que aparece na cama ao lado das rosas-vermelhas. "Um dia especial pra você…", escreveu ela na legenda ao mostrar o presente especial da loja Maison Des Fleurs. O buquê é composto por 500 rosas-vermelhas e custa AED12500 (aproximadamente R$ 18.870, cotação atual).

Confira:

Virginia Fonseca ganha relógio luxuoso - Foto: Instagram

Virginia Fonseca mostra relógio luxuoso - Foto: Instagram

Virginia se pronuncia sobre curtidas polêmicas de sua mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre a mãe dar curtidas na rede social. Após Margareth Serrão deixar like em algumas publicações polêmicas, as quais falavam sobre a filha, Zé Felipe e até outras pessoas, a empresária surgiu brincando com ela sobre a situação.

Deitadas na cama, as duas surgiram conversando quando a ex-sogra do cantor comentou que havia curtido um post. A herdeira então já ficou preocupada devido ao histórico da mãe. "Curtiu o que?", questionou a loira. "Eu estou com tanto medo de curtir as coisas, eu vigio se não curti sem querer, não sou eu não, eu acho que quando eu aperto assim", comentou Margareth Serrão sobre estar fazendo sem intenção os cliques. Em resposta, a famosa logo alertou sobre o que a mãe anda fazendo. "É lógico, mãe, todo dia você curte uma coisa errada", brincou com ela.

A carreira de Virginia Fonseca

Início na Internet - 2016: Virginia Fonseca iniciou sua carreira digital aos 17 anos, criando um canal no YouTube onde compartilhava dicas de moda, beleza e sua rotina pessoal.

Crescimento nas Redes Sociais - 2017–2019: Expandiu sua presença nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok, conquistando uma base fiel de seguidores com conteúdos autênticos e engajadores.

Empreendedorismo - 2020: Lançou sua própria marca de cosméticos, a WePink, que rapidamente ganhou popularidade entre seus seguidores.

Carreira na Televisão - 2024: Virginia estreou como apresentadora de TV no programa "Sabadou com Virginia", transmitido pelo SBT, onde compartilha sua rotina e interage com convidados.

Vida Pessoal - 2020: Assumiu o relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. O casal casou-se em março de 2021 e tem três filhos: Maria Alice (nascida em 2021), Maria Flor (nascida em 2022) e José Leonardo (esperado para nascer em setembro de 2024).

Em maio deste ano eles anunciaram o fim do casamento.

Leia também:Poliana Rocha posta foto encantadora de José Leonardo: 'Perfeição'