Virginia Fonseca ganha declarção e surpresas no Dia das Mães

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou as surpresas que recebeu do marido Zé Felipe pelo Dia das Mães. Confira!

Neste domingo, 11, o dia de Virginia Fonseca começou bastante especial. A digital influencer recebeu uma declaração do marido Zé Felipe pelo Dia das Mães. Eles são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

O cantor também homenageou a mãe Poliana Rocha e a sogra Margareth Serrão. "Vocês são força, determinação e amor. Sorte a minha poder conviver com vocês todos os dias. Mãe, quando penso no amor, penso em você. Obrigado por tudo o que faz por mim e por nossa família. Virgininha, meu amor, queria que o mundo visse com os meus olhos o quanto é uma mãe maravilhosa, dedicada e amorosa. O quanto me orgulho da nossa família e sou feliz por ser mãe dos meus filhos. E Magara, que sempre cuida de mim e me tem como filho. Em cada gesto sinto seu amor. Feliz Dia Das Mães", escreveu.

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca também celebrou a data. "Dia das mães!!! Que dia especial e sou tão grata a Deus por comemorá-lo sendo mãe de três crianças maravilhosas e filha de uma mulher que é um exemplo de mãe!!! Quero desejar um feliz dia das mães para todas mamães do mundo, vocês são especiais na nossa vida, que Deus nos abençoe sempre e nos dê muita saúde para conseguirmos cuidar das nossas crias, que serão nossos eternos bebês. Amém", escreveu ela.

Presentes e surpresas

Virginia Fonseca também fez questão de mostrar o quanto seu dia foi especial. Ela foi surpreendida pelos filhos com balões e flores.

Além disso, a digital influencer recebeu um relógio de presente do marido. "Um pouco do nosso domingo de Dia das Mães!!!! Recebi vários presentes, fui acordada pela Mariazinha com um balão rosa, depois chegou o José com essas florzinhas brancas e para finalizar a Floflo com florzinhas rosas!! O papai preparou um baita café da manhã e ainda me deu um relógio lindo, e óbvio que as grudezinhas foram fazer a live de Dia das Mães comigo. Feliz Dia das Mães, mamães", escreveu.

