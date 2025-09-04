Virginia Fonseca ganha buquê de flores após curtir viagem com Vini Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores após curtir alguns dias na Espanha com Vini Jr

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao mostrar que ganhou um buquê de flores.

A apresentadora e influenciadora digital está retornando ao Brasil após curtir alguns dias de descanso com alguns amigos na Espanha, e ao entrar no jatinho, ela foi surpreendida com as rosas-vermelhas. "Já falei que amo receber flores hoje?!", escreveu ela na legenda da publicação ao mostrar o presente.

Os fãs acreditam que o buquê foi um presente do jogador de futebol Vini Jr, devido aos rumores de que os dois estão vivendo um affair após o fim do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe. Apesar deles não terem se manifestado sobre o possível envolvimento, durante a viagem, a ex-nora de Leonardo visitou o Santiago Bernabéu, estádio histórico do Real Madrid, onde o atacante atua.

Além disso, a influencer foi para um passeio de barco com seus amigos e mostrou alguns detalhes da embarcação nos stories do Instagram enquanto dançava e se divertia. Por sua vez, Vini compartilhou uma selfie dentro de um barco para os melhores amigos do Instagram. Eles não revelaram se estão juntos, contudo, os internautas repararam em um detalhe semelhante nos posts: um acessório do barco no topo das duas fotos, que poderia demonstrar que eles estavam no mesmo lugar. Por fim, Virginia e Vinicius foram vistos deixando um iate de luxo em Marbella, segundo imagens exclusivas do portal LeoDias.

Mais cedo, a famosa falou sobre sua viagem ao se despedir da Espanha. "Indo embora muito feliz!!! Amei essa viagem e confesso que estava precisando de momentos assim com meus amigos!!! Foram três dias de muitas risadas, fofocas e momentos inesquecíveis com pessoas especiais. Agora bora voltar para casa porque esse mês tem muita coisa para acontecer", escreveu.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr

A aproximação de Virginia Fonseca e Vini Jr está dando o que falar nas redes sociais. Depois de uma festa no Brasil, os dois se reencontraram na Espanha para um passeio de barco. Com isso, Márcia Sensitiva fez uma análise sobre a proximidade deles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, na Band, a Sensitiva contou não vê os dois se tornando namorados no futuro. Ela afirmou que, se existe algo entre eles, é apenas algo de ‘ficantes’.

"Apenas um ficante. Os dois estão no ano 1, que significa que é tudo novo. É legal, querem conhecer pessoas e etc. Eu não vejo isso aqui virar namoro. Os astros não mostram [um namoro], não vai render nada", disse ela.

