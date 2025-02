Virginia Fonseca flagra a mãe em clima de romance com o namorado

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou a mãe, Margareth Serrão, dando um beijinho em seu namorado, Danilo Nascimento

Virginia Fonseca agitou as redes sociais na tarde deste domingo, 16, ao mostrar sua mãe, Margareth Serrão, em clima de romance com seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento.

Em suas redes sociais, a influenciadora digital postou vídeos mostrando que o músico estava em sua casa e que ele cantou para a família. Em um momento do show, Danilo cantou para Margareth e eles se beijaram.

Virginia, que estava ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, registraram a cena e não esconderam a animação com o momento. "Socorro", brincou a influenciadora digital e apresentadora ao dividir as imagens com os fãs.

Neste último sábado, 15, Margareth compartilhou mais uma saída com o namorado, Danilo Nascimento. Como de costume, os pombinhos, que gostam de música e cerveja, foram a um bar e apareceram juntinhos curtindo o momento. A mãe de Virginia postou uma foto com o amado e escreveu: "Meu gato."

Confira:

Margareth Serrão com o namorado - Foto: Instagram

Danilo Nascimento cantando na casa de Virginia - Foto: Instagram

Virginia e a mãe se surpreendem ao encontrarem flores em avião

Após poucos dias em São Paulo para gravarem seu programa no SBT, Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão, pegaram o avião da família nesta quinta-feira, 13, para retornarem para Goiânia. Ao chegarem no jatinho, elas ficaram surpresas ao encontrarem vários buquês.

Depois de ter ganhado flores em seu camarim na emissora de Silvio Santos, a influenciadora digital foi surpreendida novamente pelo amado, o cantor Zé Felipe, que tem o costume de enviar os mimos não somente para a esposa, mas também para a sogra e quem as acompanha. A loira então ganhou rosas de cor rosa e mostrou o bilhete escrito pelo eleito. "Amor, estou te esperando com saudades, boa viagem! Te amo", disse o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha. Veja!

