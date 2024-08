Virginia Fonseca faz desabafo após boatos sobre sua família: 'Chorei'

Após boatos envolvendo sua família, Virginia Fonseca faz pronunciamento comovente e avisa que está tomando medidas contra os responsáveis

A influenciadora Virginia Fonseca está sendo alvo de boatos sobre sua família na rede social e, como de costume, a empresária ficou quieta até ver que os comentários estavam saindo do controle e colocando até o nome de suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, no assunto.

Depois de se pronunciar pela primeira vez em sua rede social, mostrando as graves acusações sobre a a paternidade de suas herdeiras e até de José Leonardo, terceiro filho que nascerá em breve, e de avisar que acionou seus advogados, a apresentadora fez um desabafo exclusivo para o portal de Leo Dias.

“Já chorei demais com esse assunto, não sobre o que falam de mim, mas sobre minha família, porque é o meu bem mais precioso, então me machuca muito ver esses comentários”, declarou sobre estar abalada com as acusações envolvendo seus herdeiros e marido.

Também para o veículo de Leo Dias, Virginia avisou que está tomando das medidas para punir quem está fazendo os comentários e insinuações envolvendo seu nome e do ex-namorado, Rezende. "Só me pronunciei brevemente para ver se diminui, porque tá MUITO pesado. E também já acionei o jurídico!", disse.

Ainda nesta segunda-feira, 26, Virginia Fonseca protagonizou um breve "sumiço" na rede social e após algumas horas apareceu explicando o que havia acontecido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca se envolve em polêmica com "ex-amiga" após fala da mãe

Pouco antes de lidar com as fake news sobre as filhas, Virginia Fonseca foi envolvida em polêmica por uma fala da mãe sobre a influenciadora Emily Garcia. Na ocasião, a mãe da apresentadora do SBT, Margareth Serrão, referiu-se à influenciadora como "invejosa", o que foi rebatido por ela nas redes e se tornou alvo de opiniões do ex-namorado da filha, Rezende.