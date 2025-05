Virginia Fonseca exibe corpo torneado nas redes sociais

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca postou uma foto em que aparece na frente do espelho e exibiu seu corpo torneado

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

A digital influencer focou ainda mais na rotina fitness após o nascimento do terceiro filho José Leonardo, atualmente com oito meses. Casada com Zé Felipe, a famosa também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois anos.

Virginia faz exercícios físicos todos os dias e também possui uma alimentação equilibrada e com muitas fontes de proteína.

Nesta quarta-feira, 14, Virginia Fonseca postou uma foto em que aparece de pijama na frente do espelho. Com a blusa levantada, a influencer exibiu a sua barriga trincada e as pernas torneadas.

Mamãe coruja

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para mostrar um pouco da aula de natação do filho caçula, José Leonardo, de oito meses.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou o herdeiro com sua professora na piscina e se derreteu ao ver o menino batendo os pezinhos. "José na natação é a coisa mais fofa", disse a mulher do cantor Zé Felipe.

Depois, Virginia mostrou José Leonardo dando seu primeiro mergulho na água. "Mergulhando, gente", falou a famosa, que também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. É importante ressaltar que as filhas mais velhas de Virginia e Zé Felipe também fazem natação desde pequena. A primogênita, inclusive, já domina diversas técnicas.

Mais cedo, Virginia mostrou os registros da festa de mesversário do caçula. Neste mês, o tema escolhido para a comemoração foi super-heróis da Marvel e da DC. A decoração contou com personagens em tamanho real, como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Batman e Hulk. "Oito meses José Leonardo. Que Deus abençoe sempre", escreveu Virginia na legenda do vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais.

Leia também: Mãe de Virginia faz aparição rara com o novo namorado em viagem à Bahia