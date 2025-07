Virginia Fonseca e Zé Felipe agitam a web após flagra em momento de carinho

Após circular o vídeo do momento de carinho entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, os internautas se empolgaram com uma possível volta

Virginia Fonseca e Zé Felipe se reuniram nessa sexta-feira, 25, para curtirem um dia em um parque de diversões em Goiânia ao lado dos três filhos, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de 10 meses.

Durante o momento de diversão, o ex-casal, que assinou o divórcio recentemente, foi flagrado em um momento de carinho. Na gravação, a influenciadora digital aparece encostando na orelha do cantor, demonstrando intimidade. O vídeo foi postado por Mellody Barreto, cunhada de Virginia, nos Stories.

Após o vídeo começar a circular na internet, os fãs torceram para que a apresentadora e Zé Felipe reatem o casamento. "Eles vão voltar, eu tô sentindo", disse uma internauta. "Gente, para, tá me dando esperança", brincou outra. "Abençoa, Senhor! Vai mandando recaída! Vai mandando reconciliação. Vai mandado amor! São lindos juntos", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Virginia faz declaração para Leonardo e fala sobre ele ser seu 'ex-sogro'

O aniversário do cantor Leonardo é nesta sexta-feira, 25 de julho, e o sertanejo recebeu uma declaração da ex-esposa de seu filho Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em sua rede social, a empresária postou fotos com o sertanejo e falou sobre a relação deles.

"Hoje é dia do Totó! Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Esses dias tava conversando e falei algo que você me disse e me referi assim "meu ex sogro" e a pessoa me corrigiu, falou que não existe EX-SOGRO que é sogro pra sempre e eu fiquei feliz, porque realmente meu amor por você continua o mesmo e continuo aqui te desejando as melhores coisas do mundo, que Deus abençoe sua vida SEMPRE, que lhe dê muitos e muitos anos pela frente, até porque o mundo seria muito sem graça sem você! (...)", declarou-se ela. Veja o post completo!

