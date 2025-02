Virginia Fonseca diverte ao contar momento inusitado com Maria Flor

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca se divertiu ao contar um momento divertido com a filha Maria Flor, de apenas dois anos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

Nesta sexta-feira, 28, a digital inlfuencer contou um momento divertido que viveu ao lado da filha do meio, que é conhecida por sua simpatia e carisma.

"Vou contar para vocês mais uma da Flor. Hoje eu fui buscar elas no hangar e elas vieram de quadriciclo comigo. A Flor veio na frente, eu e Maria Alice. A gente voltando para casa, passou um carrinho e a Flor deu tchau para o pessoal e o pessoal deu tchau para a Flor. Ela virou para mim e falou: 'É minha fã'. Eu parei e falei: 'O que?'. Aí ela: 'É minha fã'", contou a famosa.

Em seguida, Virginia afirmou que custou a acreditar no que a pequena disse. "Eu não acreditei quando eu ouvi. Eu parei o quadriciclo para ver se eu tinha escutado direito", brincou.

Por que Virginia adiou o casamento na igreja?

Aproveitando o feriado de Carnaval em família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca decidiu interagir com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas nesta sexta-feira, 28. Ao ser questionada sobre o aguardado casamento com Zé Felipe no religioso, a apresentadora do Sabadou revelou o motivo pelo qual a celebração ainda não aconteceu.

“Se Deus quiser eu vou me casar na igreja com o Zé. Mas eu estava comentando com ele esses dias… é meu sonho casar na igreja, mas depois que meu pai faleceu eu deixei esse sonho um pouco de lado. O meu desejo era casar na igreja e meu pai entrar comigo, meu pai faleceu e eu deixei de lado”, confessou a influenciadora.

Na sequência, Virginia garantiu que planeja realizar um grande evento para celebrar a união com o pai de seus filhos. “Mas quando eu for casar, eu quero viver todo esse momento. O momento com as minhas amigas e madrinhas de casamento, momento do vestido e quero realmente fazer uma festa maravilhosa, gastar muito dinheiro”, adiantou.

“Mas eu não sinto que esse momento é agora. Eu não sinto que vou me doar 100% ao meu casamento como desejo e o casamento na igreja é uma vez só na vida. Então eu não vou fazer de qualquer jeito. Vai acontecer, mas no momento certo”, finalizou a loira.

Pai de Virginia Fonseca, Mário Serrão foi internado em julho de 2021 com pneumonia, além de outros problemas de saúde. Ele chegou a receber alta, mas voltou a ser hospitalizado e não resistiu, falecendo em setembro do mesmo ano.

