Virginia Fonseca curte treino com os amigos após se divorciar

Oficialmente divorciada de Zé Felipe, Virginia Fonseca é fotografada na saída de academia em São Paulo com os amigos

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a noite desta terça-feira, 15, para treinar com seus amigos. Ela foi fotografada pelos paparazzi na saída de uma academia em São Paulo com seus colegas.

A beldade apareceu com um look todo preto e justíssimo ao corpo. Simpática, ela acenou para os paparazzi após perceber que estava sendo fotografada.

Vale lembrar que Virginia mora em Goiânia com a família e está em São Paulo para trabalho.

Veja as fotos:

Virginia Fonseca treina com os amigos em São Paulo - Foto: Leo Franco / AgNews

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

