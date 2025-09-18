Virginia Fonseca coloca mansão à venda, segundo colunista

Influenciadora Virginia Fonseca analisa imóveis em outro estado e avalia novas opções de moradia após separação de Zé Felipe

A vida de Virginia Fonseca segue em constante transformação após o término de seu casamento com Zé Felipe. A influenciadora digital tem feito mudanças significativas em sua rotina e na forma de organizar a vida ao lado dos filhos. Agora, ela prepara uma nova etapa que envolve decisões importantes sobre onde irá morar.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Virginia Fonseca colocou à venda a mansão onde morava com Zé Felipe, em Goiânia. A residência, localizada em um condomínio de alto padrão, foi construída quando ela ainda era casada com o cantor sertanejo e teve as obras concluídas em julho deste ano.

De acordo com as informações, a influenciadora já contratou uma corretora para avaliar o valor do imóvel. Mesmo após a separação, anunciada em maio, Virginia permaneceu na casa com os filhos e a mãe, Margareth Serrão, enquanto Zé Felipe se mudou para outra propriedade próxima.

Ainda segundo a publicação, Virginia estaria decidida a deixar Goiânia de vez e se mudar para São Paulo com os filhos. A empresária já estaria analisando imóveis em Alphaville, bairro nobre da capital paulista, onde pretende manter uma estrutura semelhante à que tinha em Goiás.

A rotina de viagens tem sido um dos principais motivos para a escolha de uma nova residência na capital paulista e a mudança facilitaria sua rotina, já que passa boa parte do tempo em São Paulo, onde grava o programa Sabadou, do SBT.

Venda de outros imóveis

Além da mansão, Virginia também pretende vender a cobertura em São Paulo. O imóvel está localizado no mesmo edifício em que moram seus ex-sogros, Poliana Rocha e Leonardo.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, a influenciadora não vê sentido em permanecer no mesmo prédio dos pais de Zé Felipe. No entanto, a negociação deve ocorrer apenas após a conclusão da compra em Alphaville.

