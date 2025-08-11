CARAS Brasil
  Virginia Fonseca chama atenção com reflexão sobre 'pessoas certas'
Atualidades / Mensagem

Virginia Fonseca chama atenção com reflexão sobre 'pessoas certas'

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma mensagem reflexiva em suas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores

Daniela Santos
por Daniela Santos
Publicado em 11/08/2025, às 21h58

Virginia Fonseca posta reflexão - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar um post reflexivo. Através dos Stories, a apresentadora e influenciadora digital compartilhou uma mensagem que ressalta a importância de se cercar de boas companhias. 

"Sempre que puder, se reúna com pessoas que te lembrem como é bom viver, como é bom você fazer o que faz, como é bom ser você. As pessoas certas têm o poder de nos recarregar, e às vezes, tudo que a gente precisa é uma boa dose dessas companhias", diz o texto publicado pela famosa.

O post aconteceu horas após um comentário polêmico de Margareth Serrão. É que a mãe de Virginia gravou um vídeo desejando feliz Dia dos Pais para a filha. A publicação repercutiu nas redes já que Zé Felipe, ex-marido da influenciadora digital, é presente na vida dos netos dela, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Após ocorrido, Poliana Rocha parabenizou o filho pelo Dia dos Pais. "Filho, ver o pai dedicado e amoroso que você se tornou enche meu coração de orgulho. Você é exemplo de presença, cuidado e amor. Feliz Dia dos Pais!", falou a loira. Em seguida, a mulher do cantor sertanejo Leonardo escreveu: "Pai é Pai".

Vale dizer que apesar do comentário de Margareth, Virginia publicou uma mensagem de feliz Dia dos Pais para Zé Felipe. Ela compartilhou uma foto do cantor com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e o parabenizou pela data especial. "E um feliz dia dos pais para o papai das Marias e do José! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos", declarou a famosa na legenda da imagem.

Confira:

Virginia Fonseca posta reflexão - Foto: Instagram

Zé Felipe revela detalhes do fim do casamento com Virginia

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca ainda é bastante comentada pelos fãs do ex-casal, que foram pegos de surpresa em maio deste ano com o anúncio do divórcio. O cantor e a influenciadora ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em entrevista ao portal LeoDias, Zé abriu o coração ao falar sobre o fim da união e revelou detalhes nunca compartilhados antes com o público. Segundo o filho do cantor Leonardo, os dois tentaram salvar o casamento antes de decidirem colocar um ponto final na relação e até fizeram terapia de casal.

Zé Felipe ainda explicou que a decisão de terminar a união foi tomada em conjunto logo após os dois retornarem de uma viagem a sós do Japão: "A Virginia e eu, [a decisão] foi [tomada] junto, porque já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz. Eu acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro. Tentamos de tudo, fizemos terapia, a gente conversou, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, a viagem foi maravilhosa, mas quando a gente voltou a gente não ia conseguir estar vivendo como casal infeliz em uma casa com três crianças", explicou o artista.

Apesar da separação, Zé Felipe e Virginia mantêm uma boa relação de amizade e não escondem o carinho que sentem um pelo outro: "Que energia eu e a Virginia ia ter vivendo infeliz? Então, a gente preservou a boa relação, tenho um carinho muito grande pela Virginia, uma ligação eterna que são os filhos, assim foi melhor", concluiu o cantor.

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

