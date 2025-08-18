Virginia Fonseca chama atenção com mensagem reflexiva: 'Ninguém apaga'

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um texto reflexivo

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 18, ao postar uma mensagem reflexiva. Nos Stories, a influenciadora digital, compartilhou um texto que exalta a força e a resiliência da mulher.

"Você é aquela mulher que, mesmo cansada, continua. Mesmo machucada, se cura, mesmo desacreditada, insiste. Tem uma luz que ninguém apaga, uma força que poucos entendem e uma coragem que inspira. Você é incrível não só pelo que mostra, mas pelo que carrega por dentro. É intensidade, é verdade, é amor-próprio em construção. Não se esqueça: ser você já é, por si só, um ato de poder", diz o post.

Vale lembrar que a apresentadora do SBT está solteira desde o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 11 meses. Em entrevista ao Portal LeoDias, ela contou que ainda não beijou na boca desde o fim o término de seu relacionamento e explicou o motivo. "Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento", confessou.

O filho de Leonardo e Poliana Rocha também foi questionado sobre a vida amorosa após o fim da relação com Virginia. "Ah, moleque, não, não, eu estou de boa...", tentou correr da pergunta. "Uma", entregou para Leo Dias.

Confira:

Virginia Fonseca compartilha texto inspirador - Foto: Instagram

Leonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca não mexeu apenas com os fãs do casal, que ainda não superaram o término. Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor Leonardo contou que foi surpreendido com o anúncio do fim do casamento do filho e revelou que ainda não conseguiu superar a notícia.

O sertanejo, emocionado, descreveu o momento como um dos mais difíceis que já enfrentou. "Tô até hoje, né? Extasiado, morto. Morto por dentro, vivo por fora", afirmou, explicando que desde o anúncio vem lidando com noites mal dormidas e sintomas físicos inesperados. "Olha, coisa que nunca deu em mim, já deu. Foi na língua, herpes na bunda. É trem assim, é o meu psicológico ficou abaladíssimo, né?", desabafou.

Leonardo disse que não teve qualquer aviso prévio sobre a separação e só soube quando o casal comunicou a decisão em rede nacional. "Quando eles falaram na televisão, eu não acreditei. Não é possível que eles estão falando isso. Nossa família inteira ficou em choque", contou.

O cantor destacou que a união de Zé Felipe e Virginia havia transformado sua vida. Para ele, além da felicidade do casal, vieram também os netos, que passaram a ocupar papel central na família. "A felicidade que eles trouxeram e, do dia pra noite, acontece isso… É difícil, viu, Leo? Difícil. A gente fica sem dormir pensando", relatou.

Sobre a decisão do filho, Leonardo afirmou que prefere não interferir e respeitar o espaço dos dois. "Tem que respeitar eles, né, cara? O momento deles. Só eles podem dizer o que aconteceu, eu nunca perguntei. Eles que vivem entre quatro paredes." Na entrevista, Leonardo ainda avaliou que a pouca maturidade pode ter influenciado na decisão do casal. Saiba mais!

Leia também:Virginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe