Virginia Fonseca chama atenção ao ganhar buquê de rosas durante viagem

Admirador secreto? A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de rosas-vermelhas em Dubai

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 2, ao mostrar que foi surpreendida com um buquê de flores durante sua viagem. Ela está em Dubai com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e com os amigos Lucas Guedez e Hebert Gomes.

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece na cama ao lado das flores. Além do buquê de rosas, a ex-mulher do cantor Zé Felipe chamou a atenção por surgir usando um vestido longo e justo. "Um dia especial pra você…", escreveu ela na legenda ao mostrar o presente especial.

Segundo à Quem, o buquê que Virginia recebeu é da loja Maison Des Fleurs, referência em arranjos florais de luxo em Dubai, e é composto por 500 rosas-vermelhas. O valor estimado do presente é de AED12500 (aproximadamente R$ 18.870, cotação atual).

Essa não é a primeira vez que a apresentadora e influenciadora ganha tantas flores. Na última terça-feira, 29, ela foi surpreendida com um buquê gigante ao chegar no SBT para gravar o seu programa. Na legenda dos cliques, ela colocou um trecho da música de Felipe Amorim, o responsável por enviar o "pequeno" mimo para a famosa. O cantor enviou as flores após a influencer usar a canção "Eu Vou Na Sua Casa" em seus vídeos e fazer o hit viralizar. "Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa…", disse ela na legenda ao aparecer segurando as flores e em cima do caminho com as flores gigantes.

O artista ainda revelou o motivo de ter enviado flores gigantes para Virginia. Ele escreveu no post que o presente é uma forma de agradecer a apresentadora do SBT pela força que ela deu para a música ficar entre as mais tocadas. "Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo", disse colocando um emoji de mãos agradecendo e uma rosa.

Virginia Fonseca posta reflexão após suposto bloqueio de bens

Na última quinta-feira, 31, Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma mensagem reflexiva. Nos Stories, a apresentadora do SBT e influenciadora digital publicou um post com a frase: "Manda isso para você mesma. Fica em paz. Porque quando o tempo de Deus chega, você nem precisa pescar, o peixe pula dentro do barco", dizia o texto.

A publicação aconteceu horas após ser divulgado que Zé Felipe abriu um processo na justiça contra a ex-mulher. Os dois anunciaram o fim do casamento em maio e assinaram o divórcio recentemente. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, o cantor estaria pedindo a divisão de bens e solicitou que os extratos bancários da empresária sejam analisados.

A carreira de Virginia

Início na Internet - 2016: Virginia Fonseca iniciou sua carreira digital aos 17 anos, criando um canal no YouTube onde compartilhava dicas de moda, beleza e sua rotina pessoal.

Crescimento nas Redes Sociais - 2017–2019: Expandiu sua presença nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok, conquistando uma base fiel de seguidores com conteúdos autênticos e engajadores.

Empreendedorismo - 2020: Lançou sua própria marca de cosméticos, a WePink, que rapidamente ganhou popularidade entre seus seguidores.

Carreira na Televisão - 2024: Virginia estreou como apresentadora de TV no programa "Sabadou com Virginia", transmitido pelo SBT, onde compartilha sua rotina e interage com convidados.

Vida Pessoal - 2020: Assumiu o relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. O casal casou-se em março de 2021 e tem três filhos: Maria Alice (nascida em 2021), Maria Flor (nascida em 2022) e José Leonardo (esperado para nascer em setembro de 2024). Em maio deste ano eles anunciaram o fim do casamento.

