Virginia Fonseca agradece carinho em meio à internação do filho

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez questão de agradecer o carinho que tem recebido em meio à internação do filho José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nos últimos dias, a digital influencer tem enfrentado momentos difíceis com a internação do filho José Leonardo, de cinco meses. O bebê está com bronquiolite aguda e ainda não tem previsão de alta.

Nesta segunda-feira, 3, a famosa foi um pouco na academia para se distrair um pouco. "Vim esfriar um pouco a cabeça. Treinando eu e meu fone, sem trocar uma palavra com o mundo. Era tudo que eu precisava", disse ela.

Em seguida, a famosa mostrou que tem recebido diversas cartas e presentes. "Recebendo muito carinho. Obrigada pelas palavras. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês", disse.

Casada com Zé Felipe, Virginia Fonseca também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois anos.

Novo boletim médico

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de cinco meses, continua internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com bronquiolite. Nesta segunda-feira, 3, a equipe da influencer compartilhou um boletim médico atualizado sobre o quadro de saúde do bebê.

De acordo com o documento, ele está apresentando melhoras. “O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias”, informaram.

Mais cedo, Virginia mostrou novas fotos com o bebê no hospital. "Bom dia amigos!!! Ainda estamos por cá, José está mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Passando para agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações!!! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém", disse ela na legenda.

