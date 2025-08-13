Virginia faz reflexão após revelação bombástica sobre reconciliação com Zé Felipe

Após Leo Dias fazer revelação bombástica sobre reconciliação sobre o ex-casal, Virginia faz reflexão sobre deixar as coisas nas mãos de deus

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão antes de dormir em seus stories sobre deixar as coisas nas mãos de deus. O post foi feito após uma revelação bombástica ser feita sobre ela e o cantor Zé Felipe.

Para quem não acompanhou, o jornalista Leo Dias revelou que o ex-casal não tem volta depois do herdeiro de Leonardo pedir para ele cortar uma parte da entrevista em que falava que não teria reconciliação.

A empresária coincidentemente fez a postagem após a declaração do fofoqueiro. "Nada melhor do que deixar nas mãos de Deus", repostou a frase.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca comentou em uma entrevista para Leo Dias se voltaria com Zé Felipe. Em uma outra matéria publicada por Leo Dias, o cantor revelou se já beijou outra pessoa desde o fim do casamento com a empresária. No fim de semana, durante o Dia dos Pais, ele explicou o motivo de não ter repostado a declaração que recebeu da influenciadora.

Virginia faz reflexão - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.