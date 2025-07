Virginia faz desabafo em festa: ‘Eu tinha para onde voltar’

Virginia Fonseca faz festa com a família em Governador Valadares e desabafa: ‘Sabia que, se tudo desse errado, eu tinha para onde voltar'

A influenciadora digital Virginia Fonseca desabafou em seu discurso na festa de São João que organizou para sua família em Governador Valadares, Minas Gerais, que é onde cresceu. Ela pegou um jatinho com seus amigos e sua mãe, Margareth Serrão, na terça-feira, 8, para reunir sua família no evento.

Durante a celebração, ela pegou o microfone e falou sobre o carinho que tem por sua família.

Virginia contou que voltou para sua terra quando sentiu que estava mais para baixo e que sabia que poderia voltar para lá para recuperar as forças. "Eu sabia que se tudo desse errado eu tinha para onde voltar. E hoje eu tenho esse sentimento de que tenho vocês. Eu sei disso, mesmo a gente não tendo contato todos os dias, mesmo a gente não se falando todos os dias”, disse ela.

E completou: "Eu tenho força para seguir em frente sabendo que eu tenho todos vocês. E que, se um dia eu precisar, eu tenho todos vocês. E é isso que eu senti no momento em que eu me senti ruim, eu falei: ‘Cara, eu vou para Valadares, vou distrair a cabeça com as pessoas que eu amo’. Trouxe pessoas que eu amo de Goiânia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Claro que com uma parte da minha família - minha família é muito grande. Eu pretendo que a gente se encontrar mais vezes, se reunir mais vezes, e viver esse momento mais vezes porque é muito especial e muito importante para mim. E acredito que para todos vocês”.

Enquanto Virginia está em Minas Gerais, os três filhos dela - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - estão com o pai, Zé Felipe, na fazenda de Leonardo.

Closet de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua coleção de óculos de sol. Nesta quinta-feira, 3, ela revelou que já finalizou a reforma do seu closet na mansão de Goiânia, Goiás, e está com todos os espaços definidos para seus acessórios.

Nos stories do Instagram, a estrela revelou como é a área dos óculos de sol. Ela mostrou os vários itens cuidadosamente organizados em várias prateleiras com porta espelhada.

Além disso, Virginia contou que o estofamento do sofá com armários embutidos já foi finalizado. Confira abaixo: