Virginia faz declaração para Leonardo e fala sobre ele ser seu 'ex-sogro'

No aniversário de Leonardo, Virginia faz declaração para o cantor e fala sobre ele não ser seu "ex-sogro"; veja o que ela escreveu para o sertanejo

O aniversário do cantor Leonardo é nesta sexta-feira, 25 de julho, e o sertanejo recebeu uma declaração da ex-esposa de seu filho Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em sua rede social, a empresária postou fotos com o sertanejo e falou sobre a relação deles.

A apresentadora do SBT então comentou que ficou feliz ao conversar com uma pessoa que falou para ela que não existe "ex-sogro". A loira então explicou que Leonardo é uma pessoa muito querida e importante em sua vida.

"Hoje é dia do Totó! Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Esses dias tava conversando e falei algo que você me disse e me referi assim “meu ex sogro” e a pessoa me corrigiu, falou que não existe EX SOGRO que é sogro pra sempre e eu fiquei feliz, porque realmente meu amor por você continua o mesmo e continuo aqui te desejando as melhores coisas do mundo , que Deus abençoe sua vida SEMPRE, que lhe dê muitos e muitos anos pela frente, até porque o mundo seria muito sem graça sem você! Que você curta seu dia com essa alegria que só você tem, o jeito como você vive me inspira! Saiba que sou fã da sua vida e que aprendo com você todos os dias! Obrigada Leo por tudo que ja fez e faz por nós, nós te amamos", declarou-se ela.

Mesmo divorciada de Zé Felipe, Virginia Fonseca tem mostrado que continua com uma boa relação com a família. Nesta quinta-feira, 24, ela atendeu um pedido das filhas para dormirem na casa do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.