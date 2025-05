Após tensão na CPI das Bets, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou conversa com Soraya Thronicke nos bastidores

Na última terça-feira, 13, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca esteve presente na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, em Brasília, onde foi ouvida sobre a divulgação de sites de apostas em suas redes sociais. Após um episódio de tensão com a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Virginia revelou detalhes de uma conversa que tiveram nos bastidores .

Na ocasião, a influencer se incomodou com a exibição de um vídeo antigo em que aparece divulgando a empresa de jogos. "Quero pedir desculpas, mais uma vez, por ter me estressado, senadora Soraya. Esse vídeo, se não me engano, eu tinha acabado de fechar com a empresa e realmente ainda não tinha essas exigências do Conar [Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária]", disse ela ainda na CPI.

Depois, já nas redes sociais, Virginia contou que conversou com a parlamentar nos bastidores. “No final, eu dei um leve estressezinho com a Soraya, mas depois a gente conversou no off. Pedi desculpas para ela. É que a gente fica um pouco exaltado nessas situações. Foi a primeira vez, espero que a última”, disse ela.

Vale destacar que Virginia Fonseca foi chamada para depor na CPI das Bets em dezembro de 2024. O pedido foi feito pela senadora Soraya Thronicke, que é a relatora da CPI. Em sua justificativa, a senadora disse que a influencer esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas e que seu depoimento é importante para entender o papel de influenciadores na promoção de apostas online.

Além de Virginia, a CPI ouvirá outros influenciadores, como Rico Melquiades, presente nesta quarta-feira, 14.

Assista:

Como foi a ida de Virginia Fonseca na CPI das Bets?

Na terça-feira, 3, a influenciadora digital Virginia Fonseca foi até o Senado, em Brasília para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Ela chegou ao local acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e usando um moletom com a estampa de uma foto da filha do meio, Maria Flor.

O depoimento teve início pouco depois das 11h20. Os senadores querem que Virginia diga o que presenciou sobre os contratos das casas de apostas e jogos online com influenciadores. "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata", disse ela.

No depoimento, Virginia contou como faz seus posts sobre casas de apostas. "Quando posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e perder, que menores de 18 anos não podem, coloco sempre as imagens exigidas pelo Conar. Sempre deixei isso claro. Nunca falei para entrar, que a pessoa vai fazer o dinheiro da vida dela", disse ela, que ainda negou que ganhasse algo em cima do prejuízo dos apostadores. "Não, não tem isso. Posso passar para o senhor [o contrato]. Está lá explicito que era se eu dobrasse o lucro deles", disse.

