Virginia exibe primeiras fotos dos filhos após anúncio da separação

Recém-separada, Virginia Fonseca mostra fotos dos filhos em casa após anunciar o fim do casamento com Zé Felipe durante viagem para Portugal

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou as primeiras fotos de seus filhos após o anúncio do fim do seu casamento com o pai deles, o cantor Zé Felipe. Ela confirmou a separação por meio de um post nas redes sociais durante a viagem do ex-casal para Portugal.

Na manhã desta quarta-feira, 28, Virginia mostrou que os filhos estão bem e seguem com a rotina na mansão da família. Ela compartilhou as fotos dos três filhos - Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 8 meses - com looks para a aula de judô das meninas.

“Enquanto isso em Goiânia: meus karatê kid”, disse ela, e completou: “O terceiro filho é sempre um sobrevivente, né? Ainda mais o Goido que todo mundo quer amassar, pegar, beijar. Nem as irmãs resistem”.

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite desta terça-feira, 27. Eles mostraram uma foto juntos em momento intimista e revelaram que não formam mais um casal.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

