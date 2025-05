Virginia exibe exame médico de Maria Flor: ‘O tanto que entortou’

Virginia Fonseca surpreende ao exibir imagem do raio-x da filha Maria Flor para mostrar o quanto o dente dela ficou torto após acidente doméstico

A influenciadora digital Virginia Fonseca levou a filha do meio, Maria Flor, para fazer um exame no dentista após um acidente doméstico. A menina bateu a boca em uma mesa da casa da família e entortou um dente da frente.

Nesta segunda-feira, 19, a mãe acompanhou a pequena para realizar o raio-x e ficou impressionada com a imagem, já que deu para ver o dente dela torto. “ O tanto que entortou, pelo menos não fraturou a raiz do dente! ”, disse ela ao exibir a imagem.

Agora, Maria Flor vai usar um aparelho de contenção para ajustar o dente.

Virginia relatou o acidente nas redes sociais ao chegar em casa depois do trabalho do final de semana. Ela viajou para o nordeste para compromissos profissionais e as filhas ficaram em Goiânia. Ao chegar em casa, ela se deparou com a herdeira com o dente torto após o acidente.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora,

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

Uma no ballet e outra no futebol

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, começou a fazer futebol. A influenciadora digital gravou a primeira aula da herdeira no esporte e encantou ao exibir os registros da pequena, de três anos, divertindo-se com a novidade.

Ainda sem chuteira, por ter encomendado uma na internet, a primogênita dos famosos apareceu de shorts, camiseta e tênis para o momento. Fã de fantasias de super-heróis e outras mais, a menina deu toque especial no look para se exercitar com meias da Turma da Mônica.

"Vai começar futebol", compartilhou a mamãe orgulhosa. "Cara, isso está muito bom", escreveu Virginia Fonseca ao gravar a filha se aquecendo e fazendo os exercícios.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora encantou ao mostrar Maria Alice e Maria Flor fazendo compras no mercado. Além delas, a influencer é mãe de José Leonardo, de sete meses.

