Virginia esclarece rumores sobre venda de ‘mansão shopping’

Influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca se pronuncia sobre informações relacionadas à venda do imóvel em Goiânia

Após rumores sobre a venda de sua mansão em Goiânia, conhecida entre os fãs como “mansão shopping”, Virginia Fonseca, de 25 anos, esclareceu, nesta tarde de sexta-feira, 19, através de sua assessoria, as informações que circulavam na web.

A equipe da influenciadora negou as informações divulgadas inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e garantiu que a residência segue sob os cuidados de Virginia, que pretende ampliá-la com a construção de um anexo com novos quartos.

Segundo a assessoria de imprensa, a influenciadora está sim em busca de uma residência em Alphaville, condomínio de luxo em São Paulo, mas ela não tem planos de se desfazer da casa onde mora atualmente com os filhos e a mãe, Margareth Serrão.

A ideia é se dividir entre as duas cidades, conciliando compromissos profissionais e a vida pessoal. A aquisição facilitaria sua rotina, já que passa boa parte do tempo em São Paulo, onde grava o programa Sabadou, do SBT.

Sobre a Mansão Shopping de Virginia

A mansão foi construída ao longo de três anos e ficou pronta em julho do ano passado, quando Virginia ainda estava casada com Zé Felipe. Com a separação, quem deixou o local foi o cantor sertanejo, que passou a viver em outra casa no mesmo condomínio, enquanto Virginia permaneceu na residência com os filhos.

Comparada pelos seguidores a um shopping center, a casa impressiona pelo tamanho e estrutura. São 7.000 metros quadrados de área, com direito a elevador, estúdio de gravação, cinema, SPA e diferentes áreas de lazer.

Outro diferencial é a automação: o imóvel possui controle automático de iluminação, ar-condicionado, multimídia, cortinas e televisão, além de um sistema de reconhecimento facial nas entradas. Os recursos tecnológicos chamaram a atenção dos fãs desde os primeiros registros da obra.

Mesmo diante dos rumores, Virginia segue valorizando o imóvel e já planeja melhorias, reforçando que a casa permanece como residência principal em Goiânia.

