Virginia e Zé Felipe se surpreendem durante almoço no Japão: "É bizarro"

Após viverem 'perrengue' em Tóquio, a influencer Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, ficam impressionados ao comerem em restaurante no país

A influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, e o marido, o cantor Zé Felipe, de 27, estão no Japão e, nesta terça-feira, 22, almoçaram em um restaurante diferente. Isso porque a famosa mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que foram atendidos por robôs no local. Além de registrarem o pedido e entregarem a comida na mesa, as máquinas também interagem e dançam para os clientes.

"Nosso almoço hoje será com robôs", escreveu Virginia na publicação ao mostrar o local lotado de robôs."Simplesmente está tendo um show de robôs e os atendentes são robôs. Olha que bizarro. Que loucura", acrescentou.

Virginia, inclusive, divertiu-se ao ver Zé Felipe tentando interagir com os robôs e mostrou como foi o atendimento que recebeu na mesa. Na ocasião, o casal pediu para o robô dançar e Virginia gravou o momento para as filhas, Maria Flor e Maria Alice, verem. "Gravei para mostrar pras Marias", declarou.

Virginia também ficou chocada ao ver a agilidade do robô na entrega da comida: "Chega super rápido", comentou ao mostrar o carrinho andando sozinho. "Mano, bizarro." Já o filho do cantor Leonardo ficou impressionado com o fato do robô olhar nos olhos das pessoas nos momentos de interação com os clientes.

Confira, abaixo, registros da ocasião:

Perrengue em Tóquio

Nesta segunda-feira, 21, Virginia e Zé Felipe passaram por um perrengue em Tóquio. Isso porque os dois se condundiram com o horário de abertura do café da manhã do hotel e, por conta do fuso horário de 12 horas em relação ao Brasil, acordaram às 5h com fome.

"Galera, vocês não sabem que fiz. Postei o print da mulher falando que o café abre às 10 horas da manhã com o número dela e, quando fui apagar, já tinha quase 2 milhões de visualizações. Aí veio esse rapaz aqui, do nada, falando sobre o café da manhã", disse a empresária.

"Ele falou que o café abre às 10 horas, mas se quiser agora", disse Zé Felipe. "Gente, o que vocês fizeram no telefone dessa mulher? Eu postei sem querer", divertiu-se Virginia.

