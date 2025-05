Virginia e Zé Felipe: qual é o regime de casamento e como fica a divisão da fortuna?

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27. Veja como fica a divisão de bens

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27. Juntos desde 2020, os dois possuem um patrimônio estimado em mais de R$ 400 milhões e e se casaram em comunhão parcial de bens, que consiste na divisão dos bens adquiridos após a oficialização da união.

Para quem não se lembra, o casal oficializou a união após nove meses de namoro em uma cerimônia intimista na casa deles em 2021. Na época, ela detalhou como ficaria a divisão de bens do casal e contou que eles fizeram um acordo pré-nupcial de comunhão parcial de bens.

"Tudo o que construirmos após o casamento, é dos dois... O que já era dele, continua sendo só dele e o que era meu, continua sendo só meu", explicou ela na época. Já em 2022, a apresentadora deu mais detalhes sobre a vida financeira do casal em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

"Eu tenho o meu trabalho e eu tenho o meu dinheiro, o Zé Felipe tem o trabalho dele, tem o dinheiro dele. Na nossa conta, fica dinheiro dele e o meu dinheiro, mas se for parar para analisar, é meu e dele tudo porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens. Tudo que a gente construir é nosso", explicou Virginia.

Em entrevista ao portal Quem, o advogado Daniel Blanck explicou como fica a divisão e disse que todos os bens adquiridos por eles durante o casamento são dos dois. "Dessa forma, na hora do divórcio, esses bens serão divididos igualmente entre eles, ou seja, cada um terá direito a 50% do que foi comprado ou conquistado enquanto estavam casados. No entanto, os bens que cada um já possuía antes do casamento não entram nessa divisão", disse.

Em abril de 2023, Zé Felipe ganhou um jatinho, que custou cerca de 17 milhões, de presente de aniversário de Virginia pelos seus 25 anos. Mas o presente não foi transferido para o nome do cantor e foi incluído numa holding de propriedade exclusiva dela. "Como a holding é propriedade exclusiva dela, os bens que estão dentro dessa empresa são considerados bens particulares dela, e não entram automaticamente na divisão de bens do casal", explicou o especialista.

Patrimônio de Virginia e Zé Felipe

E o casal já revelou alguns detalhes sobre seu patrimônio. Além de formarem uma família, Virginia e Zé Felipe também ergueram uma mansão em Goiânia (GO), onde vivem desde julho de 2024 com os três filhos. Eles compraram ainda uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde costumavam aproveitar momentos de lazer em família.

Em abril de 2023, Zé Felipe ganhou um jatinho, que custou cerca de 17 milhões, de presente de aniversário de Virginia pelos seus 25 anos. Em 2025, o casal adquiriu um novo jatinho. Os valores do novo jato de Virginia variam entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões de acordo com o site bjtonline.com.

Em recente participação na CPI das Bets, Virginia contou que o faturamento de sua empresa de cosméticos, no ano passado, foi de R$ 750 milhões. E a fortuna dela também vem de outras fontes de renda.

Ela é sócia da agência de marketing Talismã Digital com a família do ex-marido e também de uma empresa de procedimentos estéticos. A influencer também é funcionária do SBT, no qual apresenta o programa Sabadou com Virginia e seu salário é estimado em R$ 60 mil somados com os ganhos de participação em merchandising.

Já Zé Felipe cobra em torno de R$ 100 mil como cachê de show e, além de ser cantor, ele investe em gado, conforme noticiou o UOL.

