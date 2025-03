Virginia é agredida com lata na cabeça durante saída da Sapucaí

A influencer Virginia Fonseca é atingida na cabeça com item arremessado por uma das pessoas que esperava a sua saída da Marquês de Sapucaí neste domingo, 9

A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, foi atingida na cabeça por uma lata enquanto saía do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 9. Na ocasião, a famosa estava acompanhada do marido, cantor Zé Felipe, quando o objeto foi arremessado por uma das pessoas que esperava sua saída do local.

Em gravação compartilhada nas redes sociais, é possível ver o momento em que Virginia, que estava acompanhada de seus seguranças, é atingida na cabeça pelo item.

As imagens também revelam que Zé Felipe ficou extremamente incomodado com a agressão à sua esposa. O cantor olha para os lados para tentar identificar o responsável.

Confira, abaixo, o momento em que Virginia é agredida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci (@luizbacci)

Virginia posta série de fotos curtindo noitada na Sapucaí

Após a internação do filho caçula, José Leonardo, de seis meses, Virginia Fonseca e Zé Felipe prestigiaram o desfile das escolas de samba campeãs do carnaval 2025 do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a famosa curtiu o seu "vale-night" ao lado de amigos e do esposo, o cantor Zé Felipe, de 26, e compartilhou uma série de cliques da noitada na tarde deste domingo, 9.

"Sobre ontem, alguns registros que tenho aqui!!!! Curti, dancei, ri, beijei muito (meu marido, claro, kkkk), enfim, obrigada a todos os envolvidos, viver é realmente diferente de estar vivooo", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

No entanto, a empresária foi criticada pelos internauta por ir à festa dias após seu filho caçula, José Leonardo receber alta após um quadro de bronquiolite viral aguda. Além disso, Virginia recebeu críticas negativas dos fãs diante de sua escolha do look para a ocasião. Confira!

Leia também: Virginia comemora seis meses do filho com festinha temática; veja