Virginia compartilha momentos dos filhos patinando no gelo em São Paulo: ‘Amou’

A influenciadora Virginia Fonseca encanta os internautas ao compartilhar registros dos filhos se divertindo em uma pista de patinação no gelo; confira!

Nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca, de 26 anos, mostrou nas redes sociais um momento especial dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do casamento com o cantor Zé Felipe. Enquanto a influenciadora cumpria agenda de gravações nos estúdios do SBT para o programa Sabadou com Virginia, os pequenos se divertiam em uma pista de patinação no gelo em São Paulo.

Nos stories, Virginia registrou o momento em que Maria Alice se divertia patinando, enquanto o irmão caçula apenas observava a irmã mais velha. “Em Goiânia tem pista de gelo, gente??? Ela amouuuuu”, questionou a influenciadora.

A apresentadora também contou por que Maria Flor não participou da atividade: “Floflo [Maria Flor] ficou com medo”, escreveu.

Mesmo sem poder brincar por ainda ser um bebê, José Leonardo também apareceu nas redes. “E o goido (sic) ficou assistindo né mãezinha”, escreveu Virgínia ao mostrar o pequeno acompanhando tudo de longe.

Confira os cliques dos filhos da influenciadora na pista de patinação no gelo:

Os filhos de Virginia aproveitam a tarde em São Paulo para patinar no gelo - Foto: Reprodução/Instagram

Momentos em São Paulo

Na terça-feira, 10, Virginia Fonseca, de 26 anos, está em São Paulo para as gravações do seu programa Sabadou com Virginia, no SBT. A influenciadora e empresária compartilhou em suas redes sociais alguns cliques dos filhos, que conheceram ontem, pela primeira vez, os estúdios da emissora, combinando os lookinhos estilosos, enquanto ela se preparava para as filmagens.

O caçula José Leonardo, com um sorriso no rosto e cara de quem acabou de acordar, aparece em um story em que a influenciadora escreveu: “Acordou com a cara inchada, mãeee”. Confira!

