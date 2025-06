Virginia come cérebro no jantar em viagem para a China

Em viagem para a China, Virginia Fonseca prova culinária local ao comer cérebro em uma refeição típica. Veja se ela gostou

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao comer um alimento bem diferente durante sua viagem para a China. Ela viajou para o país asiático com seus sócios da marca de cosméticos e ficará por alguns dias por lá. Em sua primeira refeição em um restaurante local, a loira já provou um cérebro .

Virginia saiu para jantar sua equipe, que pediu um prato com pequenos cérebros. Ela não revelou de qual animal era o cérebro, mas provou sem medo.

Nos stories do Instagram, ela apareceu dando uma garfada generosa no cérebro e aprovou o prato exótico. "Bom, normal. É uma textura meio estranha. Apimentado!”, afirmou.

Enquanto Virginia está na China, o ex-marido dela, Zé Felipe, está na Argentina para trabalhar. E os três filhos dele estão em Goiânia, Goiás, sob os cuidados das avós e babás.

Virginia Fonseca come cérebro em prato típico da China durante viagem com sua equipe.



Virginia Fonseca fala sobre a compra do seu jatinho particular

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar como é a compra de um jatinho particular. Em entrevista no programa Em Pé com Fernanda Gentil, no YouTube, ela disse que pagou o avião de pequeno porte à vista e que não pode ser um pagamento parcelado.

"Tem que ser [à vista]. Não tem como parcelar jato… É rombo atrás de rombo. Você paga para fazer a pré-compra. Nessa pré-compra, eles vão avaliar todos os problemas que tem no avião. Passa para o dono do avião da época. Você pode achar um problema mais caro do que o que você já pagou ou pode não achar nada. E o dinheiro vai. Não recebe o dinheiro de volta, é só para revisar. Depois você paga o avião e ele chega”, disse ela.

Inclusive, ela contou que o avião é um grande gasto. "Tudo tem que pagar. Para pousar na pista que vai estar o avião, tem que pagar. É melhor ficar no céu às vezes”, brincou ela sobre o jatinho que tem capacidade para 11 pessoas.

Além disso, Virginia contou curiosidades de sua mansão em Goiânia. Ela disse que a casa tem 7 quartos e ela está construindo mais 6 dormitórios para suas visitas. Além disso, ela disse que tem 20 funcionários e uma governanta para coordenar tudo.

