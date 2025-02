Virginia coloca condição para receber o namorado da mãe em casa no Carnaval

Virginia Fonseca diverte os fãs ao revelar o que exigiu para receber o namorado da mãe para passar o Carnaval com sua família

A influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu seus seguidores ao revelar uma condição que colocou para o namorado da mãe passar o Carnaval com sua família. Nesta quinta-feira, 13, a estrela se preparava para voltar para casa em Goiânia após passar alguns dias em São Paulo e contou que conversou com sua mãe, Margareth Serrão, sobre os planos para o feriado que se aproxima.

Então, Virginia disse que o namorado da mãe, o sanfoneiro e produtor Danilo Nascimento, só pode ir curtir o feriado com eles caso leve a sua sanfona para tocar para a família.

"Estou conversando com a minha mãe sobre o nosso carnaval. Eu falei assim: ‘Mãe, chama o seu namorado. Mas só tem um porém, se ele não levar a sanfona dele, ele nem entra’. Melhor nem ir. É a sanfona. Se não levar, nem entra”, brincou ela, entre risadas.

O namoro de Margareth e Danilo é recente. Os dois saíram juntos pela primeira vez há algumas semanas e logo iniciaram o romance.

Quem é o namorado da mãe de Virginia?

Nas redes sociais, Danilo Nascimento se identifica como produtor, sanfoneiro cantador e católico. Ele já tocou em eventos da família de Leonardo e outros sertanejos em Goiás. O artista faz parte da dupla Elky e Danilo, que faz shows pelo Brasil.

No site oficial da dupla, Danilo revelou que sua paixão pela música nasceu quando ouvia rádio na casa dos avós. Ele começou a carreira em 2001 em Catalão, Goiás, com 15 anos. Em 2004, ele começou a tocar em casas de forró de Uberlândia. Em 2014, ele começou a tocar sanfona nas duplas sertanejas. Ele conheceu Elky em uma festa de rodeio e começaram a trabalhar juntos na música com festas particulares. Eles gravaram o primeiro DVD em 2023.

Nas redes sociais, Danilo mostra fotos e vídeos de suas apresentações musicais. Inclusive, há poucos dias, ele tocou na casa de um parente de Virginia Fonseca e foi visto tocando para as filhas da influencer cantarem.

Danilo será pai em breve. A ex-namorada dele, Karolayne Lima, está grávida de seis meses de uma menina.

Danilo Nascimento e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

