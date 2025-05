Virginia cita o ex-marido em post sobre festa da filha

Virginia Fonseca celebra o aniversário da filha mais velha em tarde no cinema e cita o ex-marido em post da celebração

A influenciadora digital Virginia Fonseca teve uma tarde agitada nesta sexta-feira, 30. Isso porque ela reuniu alguns amigos e familiares para celebrar o aniversário da filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos.

A festa teve o tema do personagem Stitch e aconteceu em um cinema de Goiânia. Porém, o pai da menina, o cantor Zé Felipe, não esteve no evento porque estava em Portugal para cumprir sua agenda de shows.

Assim, Virginia cantou ‘Parabéns’ para a filha ao lado da sogra, Poliana Rocha, e da mãe, Margareth Serrão. No post da hora da festa, ela citou a ausência do ex-marido. “ Parabéns Mariazinha, que Deus abençoe sua vida sempre! Faltando o papai Zé Felipe, mas dia 2 ele vai estar aqui, se Deus quiser ”, afirmou ela.

Enquanto isso, em Portugal...

O cantor Zé Felipe realizou mais um show em Portugal nesta sexta-feira, 30, poucos dias após se separar de Virginia Fonseca, que é a mãe dos seus 3 filhos. No palco, ele surpreendeu ao falar sobre amor e a crença de que este sentimento existe.

O momento aconteceu quando ele foi cantar a música Só Tem Eu, que ele fez pensando na ex-mulher quando ainda estavam juntos. "Quero que vocês me ajudem a cantar essa música o mais alto que vocês conseguirem. Do fundo do coração de vocês, pensando na pessoa que você ama. Pensando na sua história, pensando no que você está vivendo", disse ele.

E completou: "Quero falar para vocês uma coisa: o amor existe. Ele muda a forma, mas ele existe. De verdade. No dia que a gente para de acreditar no amor, a gente para de acreditar na existência de Deus. Para você que tem amor no coração, essa música é para você".

